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Таня Боброва
Деньги

День 990: министр культуры заявила, что рынок кинопроката в России на 79% обеспечен российскими фильмами

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «Киноквартал» / «Яндекс Карты»
Источник: «Киноквартал» / «Яндекс Карты»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-11 ноября: доллар — 97,83 рубля (почти на 24 копейки меньше, чем 8 ноября), евро — 105,45 рубля (на 12 копеек меньше).

Кто и как адаптируется

Россия и Куба рассматривают возможность создания туристического комплекса на пляжах Восточной Гаваны при поддержке корпорации «Туризм.рф», сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Контекст

Более 600 млн записей о россиянах утекли за девять месяцев 2024 года, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре. Регулятор зафиксировал 110 случаев распространения в интернете баз данных. За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек, в открытый доступ попали около 300 млн записей.

Российский рынок кинопроката на 79% обеспечен отечественными картинами, заявила министр культуры России Ольга Любимова. По её словам, по итогам октября 2024 года на их счету 29,5 млрд рублей и 83 млн зрителей.

Новости предыдущего дня, 8 ноября — здесь.

#новости

11
17 комментариев
Влад Светлый

Если запретить иностранные фильмы, будет на 100% обеспечен отечественными. Даже если всего один фильм в год выпускать. Просто будет такой рынок - из одного фильма на 100% обеспеченный чем-то отечественным.

8
1
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xsignes

Звучит очень разнообразно

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Сергей Лукин

А если люди не будут ходить то отключим газ.

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Вадим Д.

рынок кинопроката в России на 79% обеспечен российскими фильмамиБольшая трагедия. И для зрителей, и для кинотеатров.

6
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Альвар

Все нормально. Марвел и весь Голливуд пиратится с СНГ и прекрасно за фуллпрайс крутятся экранки у нас

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S.Capusta

Россия и Куба рассматривают возможность создания туристического комплекса на пляжах Восточной Гаваны.

Сходил по ссылке, почитал статью.

Здесь инфраструктура, к сожалению, устаревшая или совсем отсутствует

На этом можно дискуссию закрывать. Эл-ва нет, воды нормальной нет, продуктов нет, бензина нет. Да ничего нет, даже стройматериалы придется завозить.

2
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Вадим Д.

Приближают к Анапе и остальным (-: Чтобы туристы как дома себя чувствовали.

3
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