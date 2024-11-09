День 990: министр культуры заявила, что рынок кинопроката в России на 79% обеспечен российскими фильмами

Более 600 млн записей о россиянах утекли за девять месяцев 2024 года, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре. Регулятор зафиксировал 110 случаев распространения в интернете баз данных. За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек, в открытый доступ попали около 300 млн записей.