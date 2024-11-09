День 990: министр культуры заявила, что рынок кинопроката в России на 79% обеспечен российскими фильмами

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник: «Киноквартал» / «Яндекс Карты»Материал дополняетсяКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 9-11 ноября: доллар — 97,83 рубля (почти на 24 копейки меньше, чем 8 ноября), евро — 105,45 рубля (на 12 копеек меньше).Кто и как адаптируетсяРоссия и Куба рассматривают возможность создания туристического комплекса на пляжах Восточной Гаваны при поддержке корпорации «Туризм.рф», сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.КонтекстБолее 600 млн записей о россиянах утекли за девять месяцев 2024 года, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре. Регулятор зафиксировал 110 случаев распространения в интернете баз данных. За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек, в открытый доступ попали около 300 млн записей.Российский рынок кинопроката на 79% обеспечен отечественными картинами, заявила министр культуры России Ольга Любимова. По её словам, по итогам октября 2024 года на их счету 29,5 млрд рублей и 83 млн зрителей.Новости предыдущего дня, 8 ноября — здесь.#новости
Если запретить иностранные фильмы, будет на 100% обеспечен отечественными. Даже если всего один фильм в год выпускать. Просто будет такой рынок - из одного фильма на 100% обеспеченный чем-то отечественным.
Звучит очень разнообразно
А если люди не будут ходить то отключим газ.
рынок кинопроката в России на 79% обеспечен российскими фильмамиБольшая трагедия. И для зрителей, и для кинотеатров.
Все нормально. Марвел и весь Голливуд пиратится с СНГ и прекрасно за фуллпрайс крутятся экранки у нас
Россия и Куба рассматривают возможность создания туристического комплекса на пляжах Восточной Гаваны.
Сходил по ссылке, почитал статью.
Здесь инфраструктура, к сожалению, устаревшая или совсем отсутствует
На этом можно дискуссию закрывать. Эл-ва нет, воды нормальной нет, продуктов нет, бензина нет. Да ничего нет, даже стройматериалы придется завозить.
Приближают к Анапе и остальным (-: Чтобы туристы как дома себя чувствовали.