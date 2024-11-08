День 989: «ВЭБ.РФ» выделит 25 млрд рублей на инвестиции в технологические компании, промышленники предупредили ЦБ о стагнации производства из-за высокой ключевой ставки

По оценке «Ъ», в октябре 2024 года объём торгов юанем на Мосбирже с поставкой «завтра» опустился до 1,8 трлн рублей — минимума с февраля 2023 года. Средний дневной объём торгов упал ниже 80 млрд рублей — это в полтора два раза меньше значений начала 2024 года. Вероятных причин несколько — например, снижение активности не только крупных игроков, но и частных инвесторов, которые всё чаще предпочитают биржевым торгам валютой другие инструменты.