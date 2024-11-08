День 989: «ВЭБ.РФ» выделит 25 млрд рублей на инвестиции в технологические компании, промышленники предупредили ЦБ о стагнации производства из-за высокой ключевой ставки

По итогам января-сентября 2024 года сборы российских фильмов за рубежом достигли $15,3 млн против $11,8 млн за аналогичный период 2023 года, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». Лидеры — «Маша и Медведь» ($2,8 млн), «Коты Эрмитажа» ($2,1 млн), а также «Снежная королева: Разморозка» ($2 млн). Ведущий рынок — Китай. Он обеспечил $1,8 млн сборов.
У ЦМАКП в свежей презенташке есть хорошая картинка во что выгодно вкладывать при такой ставке. Как там, "теперь Россия не будет страной-бензоколонкой"?
Меня там правда поразило не это, а то, что 2023 к 2021 показывает -2.9% прироста инвестиций в машины и оборудование и авторы дописывают: "не исключено, что данные могут быть завышены".
Россия будет бензоколонкой, пока есть что качать. Никакие режимы и прочие условия никак на это не повлияют.
Ого, получается российская авиапромышленность даже при отрицательной рентабельности все равно собирается построить тысячи Суперджетов к 2030 году! Слабоумие и отвага, скажете вы? Оптимизм и эффективный менеджмент, отвечу я!
Может кто рассказать, выделяют ли деньги тем, кто хочет построить производство, но у него нет ни копейки на начало этого дела?
Деньги выделяют тем, кто готов 40-50% отдать выделяющему.
Конечно выделяют. Но нужен либо управленческий опыт релевантный, либо рабочий прототип, который собираетесь выпускать.
Я как то пробовала , там бумагами Вас завалят с разными анкетами и по площади и по рентабельности и сфоткать , и предположить и дать оценку , то что делают большие фирмы со своими аналитиками , короче мы с бухгалтером плюнули не стали в это лезть . И потом она мне сказала что деньги на все эти поддержки дают только своим за откат .