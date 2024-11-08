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Полина Лааксо
Деньги

День 989: «ВЭБ.РФ» выделит 25 млрд рублей на инвестиции в технологические компании, промышленники предупредили ЦБ о стагнации производства из-за высокой ключевой ставки

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: РБК
Источник фото: РБК

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 ноября: доллар — 98,07 рубля (на 15 копеек меньше, чем 7 ноября), евро — 105,57 рубля (на 14 копеек меньше).

Какие есть проблемы и трудности

Промышленники предупредили ЦБ о сокращении инвестиций и резервов и стагнации производства из-за высокой ключевой ставки, рассказали «Ведомости» со ссылкой на дискуссию на Русском экономическом форуме. В ЦБ считают неправильным списывать всё на ставку и ожидать, что её снижение решит «множество проблем». В пример привели Турцию, где в условиях растущей инфляции решили снижать ключевую ставку, что в итоге спровоцировало инфляцию и девальвацию местной валюты.

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект распоряжения об индексации тарифов на железнодорожные грузовые и пассажирские перевозки с 1 декабря, пишет «Ъ» со ссылкой на документы к проекту. Первые вырастут на 13,8%, а вторые — на 11,6%. Деньги, полученные за счёт индексации тарифов на пассажирские перевозки, пойдут в том числе на новые вагоны.

Кто и как адаптируется

«ВЭБ.РФ» зарегистрировала структуру «Вертикаль Инвестиции», чтобы создавать «технохолдинги в ключевых для государства отраслях». Управляющая компания — инвестплатформа Sk Capital, созданная фондом «Сколково». Среди приоритетных направлений, помимо прочих: кибербезопасность, беспилотники, компьютерное и телеком-оборудование и робототехника. Предполагается, что первый общий транш составит 25 млрд рублей — по 5-10 млрд рублей на холдинг.

Ingka Group продала последний актив в России — подмосковный склад. Покупателем стал бизнесмен Роберт Узилов.

Контекст

По оценке «Ъ», в октябре 2024 года объём торгов юанем на Мосбирже с поставкой «завтра» опустился до 1,8 трлн рублей — минимума с февраля 2023 года. Средний дневной объём торгов упал ниже 80 млрд рублей — это в полтора два раза меньше значений начала 2024 года. Вероятных причин несколько — например, снижение активности не только крупных игроков, но и частных инвесторов, которые всё чаще предпочитают биржевым торгам валютой другие инструменты.

По итогам января-сентября 2024 года импорт обуви в Россию упал на 9,7% год к году. В «Стокманне» допустили, что ретейлеры сократили закупки «из-за падения спроса». В Magic Group (развивает универмаги Slava) напоминают: не исчезли проблемы с оплатой контрагентам. В обувной сети Zenden не исключают, что роль сыграл и рост стоимости кредитования.

По итогам января-сентября 2024 года сборы российских фильмов за рубежом достигли $15,3 млн против $11,8 млн за аналогичный период 2023 года, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». Лидеры — «Маша и Медведь» ($2,8 млн), «Коты Эрмитажа» ($2,1 млн), а также «Снежная королева: Разморозка» ($2 млн). Ведущий рынок — Китай. Он обеспечил $1,8 млн сборов.

Новости предыдущего дня, 7 ноября — здесь.

#новости

11
39 комментариев
Бонифаций на каникулах

У ЦМАКП в свежей презенташке есть хорошая картинка во что выгодно вкладывать при такой ставке. Как там, "теперь Россия не будет страной-бензоколонкой"?

Меня там правда поразило не это, а то, что 2023 к 2021 показывает -2.9% прироста инвестиций в машины и оборудование и авторы дописывают: "не исключено, что данные могут быть завышены".

4
1
Ответить
Вадим Д.

Россия будет бензоколонкой, пока есть что качать. Никакие режимы и прочие условия никак на это не повлияют.

3
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Сергей Крапивин

Ого, получается российская авиапромышленность даже при отрицательной рентабельности все равно собирается построить тысячи Суперджетов к 2030 году! Слабоумие и отвага, скажете вы? Оптимизм и эффективный менеджмент, отвечу я!

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Микс из мусоровоза

Может кто рассказать, выделяют ли деньги тем, кто хочет построить производство, но у него нет ни копейки на начало этого дела?

Ответить
Виталий Курдюк

Деньги выделяют тем, кто готов 40-50% отдать выделяющему.

14
Ответить
Влад Шушкевич

Конечно выделяют. Но нужен либо управленческий опыт релевантный, либо рабочий прототип, который собираетесь выпускать.

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Татьяна

Я как то пробовала , там бумагами Вас завалят с разными анкетами и по площади и по рентабельности и сфоткать , и предположить и дать оценку , то что делают большие фирмы со своими аналитиками , короче мы с бухгалтером плюнули не стали в это лезть . И потом она мне сказала что деньги на все эти поддержки дают только своим за откат .

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