Владелец IKEA продал последний актив в России — склад в Подмосковье

Кому будут сдавать помещение — неизвестно.Покупатель — совладелец «ИК Юго-Восток» и логистического оператора агрокластера «Фуд Сити» Роберт Узилов, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.Представитель Узилова подтвердил данные, но сумму сделки не раскрыл. В консалтинговой Core.XP оценили рыночную стоимость актива в 16-18 млрд рублей.По словам источника издания, транзакция получила одобрение правкомиссии и прошла по теперь уже старым правилам, когда «добровольный» взнос в бюджет от иностранных владельцев составлял 15%, а обязательный дисконт — 50% от стоимости актива.Шведская Ingka Group открыла этот склад в 2003 году. Работал он как дистрибьюторский центр и был «ключом для развития IKEA в России», как ещё в 2019 году отмечал топ-менеджер российской структуры компании Патрик Антони.Источник фото: «РИА Новости»IKEA приостановила работу в России в марте 2022 года. В 2023 году продала местные заводы лесопереработчику «Лузалес» и изготовителю мебельных плит «Слотекс» и штаб-квартиру в Химках.Все торговые центры «Мега» выкупил «Газпромбанк». Он же, по данным источников СМИ, числится среди претендентов на покупку российского бизнеса сети «Ашан».#новости #ikea
За икею больше всего обидно :(
У вас какие-то комплексы.
Штош, если западные дурачки не хотят вести бизнес в одной из передовых и перспективных стран то у нас найдутся свои управляющие на их активы.
Рынок РФ как правило ничтожен в оборотах известных брендов.
Гойда!
Что там насчет «приползут через полгода»? Понятно, что даже после «мира» не приползут. А с «у нас и без них полно мебельных центров» что? Можно точные адреса с впечатляющим ассортиментом, где можно купить тумбу норм качества, не отдав за нее пол зп? Нахуй мне ваши такие рывки не упали
Тумбу норм качества? Как правило большинство мебели у них полное говно и красиво выглядит только на картинке, в живую же сразу видно, что дешман дешманом. А так да, выбор у них большой) Ну и не стоит забывать, что мебель производилась на наших заводах по чертежам самой икеи