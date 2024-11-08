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Полина Лааксо
Деньги

Владелец IKEA продал последний актив в России — склад в Подмосковье

Кому будут сдавать помещение — неизвестно.

  • Покупатель — совладелец «ИК Юго-Восток» и логистического оператора агрокластера «Фуд Сити» Роберт Узилов, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
  • Представитель Узилова подтвердил данные, но сумму сделки не раскрыл. В консалтинговой Core.XP оценили рыночную стоимость актива в 16-18 млрд рублей.
  • По словам источника издания, транзакция получила одобрение правкомиссии и прошла по теперь уже старым правилам, когда «добровольный» взнос в бюджет от иностранных владельцев составлял 15%, а обязательный дисконт — 50% от стоимости актива.
  • Шведская Ingka Group открыла этот склад в 2003 году. Работал он как дистрибьюторский центр и был «ключом для развития IKEA в России», как ещё в 2019 году отмечал топ-менеджер российской структуры компании Патрик Антони.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • IKEA приостановила работу в России в марте 2022 года. В 2023 году продала местные заводы лесопереработчику «Лузалес» и изготовителю мебельных плит «Слотекс» и штаб-квартиру в Химках.
  • Все торговые центры «Мега» выкупил «Газпромбанк». Он же, по данным источников СМИ, числится среди претендентов на покупку российского бизнеса сети «Ашан».

#новости #ikea

55
22
11
41 комментарий
Цифровые комплексы

За икею больше всего обидно :(

22
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Буквоед

У вас какие-то комплексы.

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Иванов Иван

Штош, если западные дурачки не хотят вести бизнес в одной из передовых и перспективных стран то у нас найдутся свои управляющие на их активы.

14
4
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Буквоед

Рынок РФ как правило ничтожен в оборотах известных брендов.

10
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Saracen

Гойда!

4
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Токс

Что там насчет «приползут через полгода»? Понятно, что даже после «мира» не приползут. А с «у нас и без них полно мебельных центров» что? Можно точные адреса с впечатляющим ассортиментом, где можно купить тумбу норм качества, не отдав за нее пол зп? Нахуй мне ваши такие рывки не упали

18
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Worldwide

Тумбу норм качества? Как правило большинство мебели у них полное говно и красиво выглядит только на картинке, в живую же сразу видно, что дешман дешманом. А так да, выбор у них большой) Ну и не стоит забывать, что мебель производилась на наших заводах по чертежам самой икеи

1
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