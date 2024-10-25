Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Маркетинг
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Образование
Карьера
AI
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

Le Monde назвало «Газпромбанк» потенциальным покупателем российского бизнеса сети «Ашан»

Он же выкупил все торговые центры «Мега» у шведской Ingka Centres.

  • Кто источник данных — Le Monde не уточнило. В «Ашане» на запрос не ответили. «Газпромбанк» слухи не комментировал.
  • Источник, близкий к «Ашану», уточнил: если ритейлер и уйдёт из России, то «не по политическим или репутационным причинам, а по экономическим соображениям».
Источник фото: «Деловой Петербург»
Источник фото: «Деловой Петербург»
  • О том, что французский ритейлер собирается продать бизнес в России, местные СМИ рассказали 24 октября 2024 года. По данным La Lettre, покупатель уже найден, а переговоры на «заключительном этапе». В «Ашане» не стали комментировать «слухи».
  • Собеседники «Ъ» называли среди претендентов X5 Group, а также владельцев «Ленты» и «Магнита». В «Ленте» и X5 отказались от комментариев. В «Магните» сказали, что переговоры не ведут.
  • Сумму российских активов «Ашана» аналитики оценили в 60-70 млрд рублей, но из-за обязательного дисконта они могут обойтись покупателю в 30 млрд.

#новости #ашан

22
11
18 комментариев
Вадим Д.

О, смешные боты мне тут писали что «всё опровергли, ты что, Россия — мечта инвесторов и крупного зарубежного (но не колликво-запаного, разуиюмеется) бизнеса».
Ну да, всё так и есть.

9
Ответить
anri

что же скажет вам на это запопуКусь?

1
Ответить
Руслан Астафьев

Ну а группа Газпром это не инвестор или не крупный бизнес?)

1
Ответить
Griby Lenina

не по политическим или репутационным причинам, а по экономическим соображениям

Продать компанию в два раза дешевле стоимости решили из экономических соображений. Звучит правдоподобно.

5
Ответить
Случай

Чем лучше экономическое положение в стране — тем дешевле продаются компании, иногенты, вы что не учили ЭКОНОМИКУ?

2
Ответить
Andrey Kovshov

Ашан – национальное достояние!

3
Ответить
Елена Щеглова

Согласна, что по экономическим соображениям, потому что одной из экономических причин, что объекты недвижимости, находящиеся в России, снизились в стоимости.

2
Ответить