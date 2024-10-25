Le Monde назвало «Газпромбанк» потенциальным покупателем российского бизнеса сети «Ашан»

Он же выкупил все торговые центры «Мега» у шведской Ingka Centres.Кто источник данных — Le Monde не уточнило. В «Ашане» на запрос не ответили. «Газпромбанк» слухи не комментировал.Источник, близкий к «Ашану», уточнил: если ритейлер и уйдёт из России, то «не по политическим или репутационным причинам, а по экономическим соображениям».Источник фото: «Деловой Петербург»О том, что французский ритейлер собирается продать бизнес в России, местные СМИ рассказали 24 октября 2024 года. По данным La Lettre, покупатель уже найден, а переговоры на «заключительном этапе». В «Ашане» не стали комментировать «слухи».Собеседники «Ъ» называли среди претендентов X5 Group, а также владельцев «Ленты» и «Магнита». В «Ленте» и X5 отказались от комментариев. В «Магните» сказали, что переговоры не ведут.Сумму российских активов «Ашана» аналитики оценили в 60-70 млрд рублей, но из-за обязательного дисконта они могут обойтись покупателю в 30 млрд.#новости #ашан
О, смешные боты мне тут писали что «всё опровергли, ты что, Россия — мечта инвесторов и крупного зарубежного (но не колликво-запаного, разуиюмеется) бизнеса».
Ну да, всё так и есть.
что же скажет вам на это запопуКусь?
Ну а группа Газпром это не инвестор или не крупный бизнес?)
не по политическим или репутационным причинам, а по экономическим соображениям
Продать компанию в два раза дешевле стоимости решили из экономических соображений. Звучит правдоподобно.
Чем лучше экономическое положение в стране — тем дешевле продаются компании, иногенты, вы что не учили ЭКОНОМИКУ?
Ашан – национальное достояние!
Согласна, что по экономическим соображениям, потому что одной из экономических причин, что объекты недвижимости, находящиеся в России, снизились в стоимости.