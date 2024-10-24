«Ашан» начал переговоры о продаже российского бизнеса — СМИ

официально уведомил власти — он не собирается уходить с российского рынка.

«Ашан» принадлежит семье Мюлье, которая также управляет сетями Decathlon и Leroy Merlin. Вместо Decathlon в России открылись спортивные магазины Desport, а «Леруа Мерлен» передали местному менеджменту и переименовали в «Лемана про».