«Ашан» начал переговоры о продаже российского бизнеса — СМИ

Сеть официально заявляла, что не собирается уходить из России.«Ашан» продолжает работать на российском рынке, заявили в компании. И добавили, что слухи о возможной продаже не комментируют.Французская газета La Lettre со ссылкой на источники сообщила, что «Ашан» уже нашёл покупателя в России, переговоры с ним находятся на «заключительной стадии». Сеть также хочет уйти из Венгрии и останется работать в Украине.Кто станет покупателем — неизвестно. О продаже также пишет французское Le Figaro: издание утверждает, что потенциальных покупателя два. «Ашану» нужно лишь согласовать сделку с одним из них с регуляторами.Le Figaro утверждает, что компания придерживалась позиции, что она не может уйти, — это навредит её покупателям и сотрудникам. При этом «Ашан» «неукоснительно» соблюдает все санкции, а с 2022 года работает отдельно от материнской компании. Из-за этого сеть не выдерживает конкуренцию с другими ритейлерами.Торговая сеть работает на российском рынке с 2002 года. По итогам 2023 года российское юрлицо снизило выручку на 4,7% —до 226 млрд рублей, приводит данные «Интерфакс». Чистая прибыль сократилась с 4,7 млрд рублей до 460,2 млн рублей.Слухи об уходе «Ашана» из России с 2022 года появлялись не раз, но компания их опровергала. В апреле 2024-го замглавы Мипромторга Виктор Евтухов говорил, что ритейлер официально уведомил власти — он не собирается уходить с российского рынка.«Ашан» принадлежит семье Мюлье, которая также управляет сетями Decathlon и Leroy Merlin. Вместо Decathlon в России открылись спортивные магазины Desport, а «Леруа Мерлен» передали местному менеджменту и переименовали в «Лемана про».#новости #ашан
Как там скрепные вещают: ещё приползут? (-:
Только больше похоже на то, что спустя 2,5 года бизнес готов на всё, лишь бы уйти или хотя бы отодвинуться.
Перспективная страна, мечта инвесторов.
Вот как-то неправильно ты рассуждаешь, не патриотично. Ведь раньше как было, работал Ашан и бед не знал. А сейчас "сеть не выдерживает конкуренции с другими ритейлерами", значит сейчас конкуренция высокая. А высокая конкуренция только там, где есть спрос. А спрос там, где есть экономический рост. То есть страна наоборот старается сделать лучше, а слабые игроки, которые, возможно, использовали внеконкурентные инструменты постепенно уходят с рынка. В общем, как говорят у нас патриоты, только лучше стало. Вот так надо мыслить, позитивно! ;)
Наконец-то эта торговая сеть станет армянской.
Слушайте, вам что Пятёрочки и Магнита мало? 💁♀️
Разумеется иностранцы ещё приползут в Россию, но это будет не через год и не через 2. Это будет как минимум через 5 лет, а скорее всего через 10-15. И это логично, потому что Россия это богатая европейская страна с прекрасным образованным населением. Любой предприниматель удавится чтобы продавать свои товары на этом рынке. 💁♀️
В «Ашан Ритейл Россия» заявили РБК, что слухи о продаже бизнеса и уходе с российского рынка ходят уже несколько лет. «Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке».
Истинный параноик знает - если всё хорошо, значит всё хорошо замаскировано.