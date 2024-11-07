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Полина Лааксо
Деньги

День 988: «Рольф» задумался о покупке завода по производству шин, товарооборот между Россией и Китаем вырос

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: RTVI
Источник фото: RTVI

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 ноября: доллар — 98,22 рубля (на 16 копеек больше, чем 6 ноября), евро — 105,71 рубля (на 1,18 рубля меньше).

Кто и как адаптируется

Автомобильный дилер «Рольф» изучает возможность купить завод по производству шин, сообщил его глава Роман Антонов. Переговоры уже идут, но с российскими или зарубежными компаниями — не уточнил.

Контекст

Мировой судья Таганского района зарегистрировал новый протокол в отношении Google. Причина: отказ компании выполнить предписание Роскомнадзора. Дату рассмотрения ещё не назначили. Штраф может составить до 6 млн рублей.

В январе-октябре 2024 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% год к году, до $202,2 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на главное таможенное управление КНР. На поставки из Китая в Россию пришлось $94,14 млрд, а на экспорт из России туда — $108,07 млрд (основная часть — энергоносители).

По итогам октября 2024 года объём выданных автокредитов составил 168 млрд рублей, следует из предварительных данных Frank RG. Это на 32% меньше по сравнению с сентябрём. Аналитики связывают спад с высокими ставками на долговом рынке и повышением утильсбора.

Источник графика: «Ъ»
Источник графика: «Ъ»

С января по октябрь 2024 года количество кибератак на российский финансовый сектор составило вдвое больше, чем за весь 2023 год, сообщили в Red Security, дочерней структуре МТС. В рейтинге самых атакуемых отраслей финансовая заняла третье место, уступив ИТ-сектору и промышленности.

Гусиный и утиный пух для верхней одежды подорожал и это отразится на цене будущих зимних коллекций, рассказали Shopper’s fashion-ритейлеры. По данным Baon и «Снежной королевы», на 30% с начала года. По оценке Finn Flare, на 30% год к году.

Новости предыдущего дня, 6 ноября — здесь.

#новости

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56 комментариев
Вадим Д.

Штраф Google может составить до 6 млн ₽Штрафы до 3 ундециллионов нас больше не впечатляют, а Google не интересуют. Даже неуважительно как-то.

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Согласовано

для москвичей это карманные деньги, а на фоне роста благосостояния всех категорий граждан так и вообще. поэтому это да, не штраф, унизительная пощечина.

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Пролетая над ведром картошки.

Эти 6 млн так же смешны как 60 тысяч за слив БД. Суммы как бы не сопоставимые, но обе смешные.

1
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rigens rogi

да, разочарование одно

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Eddie II

А где заявление министра сельского хозяйства, что в росте цен сливочного масла виноваты выросшие доходы россиян? 😁

10
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Микс из мусоровоза

Это политика, а она тут не нужна нам.

1
1
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rigens rogi

жалко всю молочку

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