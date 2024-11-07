День 988: «Рольф» задумался о покупке завода по производству шин, товарооборот между Россией и Китаем вырос

В январе-октябре 2024 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% год к году, до $202,2 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на главное таможенное управление КНР. На поставки из Китая в Россию пришлось $94,14 млрд, а на экспорт из России туда — $108,07 млрд (основная часть — энергоносители).