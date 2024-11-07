День 988: «Рольф» задумался о покупке завода по производству шин, товарооборот между Россией и Китаем вырос

В январе-октябре 2024 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% год к году, до $202,2 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на главное таможенное управление КНР. На поставки из Китая в Россию пришлось $94,14 млрд, а на экспорт из России туда — $108,07 млрд (основная часть — энергоносители).
Штраф Google может составить до 6 млн ₽Штрафы до 3 ундециллионов нас больше не впечатляют, а Google не интересуют. Даже неуважительно как-то.
для москвичей это карманные деньги, а на фоне роста благосостояния всех категорий граждан так и вообще. поэтому это да, не штраф, унизительная пощечина.
Эти 6 млн так же смешны как 60 тысяч за слив БД. Суммы как бы не сопоставимые, но обе смешные.
да, разочарование одно
А где заявление министра сельского хозяйства, что в росте цен сливочного масла виноваты выросшие доходы россиян? 😁
Это политика, а она тут не нужна нам.
жалко всю молочку