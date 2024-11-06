День 987: продажи новых автомобилей выросли в октябре на 52,4% год к году, китайская Sinosure стала чаще отказываться страховать экспорт в Россию

По итогам октября 2024 года продажи новых автомобилей в России выросли на 52,4% год к году, до 171,2 тысячи машин, подсчитали в «Автостате». Среди российских марок лидирует Lada (44,8 тысячи проданных единиц). Среди иномарок — китайская Haval (23,8 тысячи). Эксперты связывают это с желанием россиян купить автомобиль до роста цен на фоне повышения утильсбора.