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Полина Лааксо
Деньги

День 987: продажи новых автомобилей выросли в октябре на 52,4% год к году, китайская Sinosure стала чаще отказываться страховать экспорт в Россию

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: Haval
Источник фото: Haval

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 ноября: доллар — 98,06 рубля (на 52 копейки больше, чем 5 ноября), евро — 106,89 рубля (на 75 копеек больше).

Какие есть проблемы и трудности

Китайская государственная компания Sinosure (страхует экспортные поставки от «риска неплатежей») всё чаще отказывается работать с российским бизнесом, рассказали «Ведомостям» собеседники из числа импортёров, а также логистических и консалтинговых фирм. Компания опасается вторичных санкций.

Контекст

По итогам октября 2024 года продажи новых автомобилей в России выросли на 52,4% год к году, до 171,2 тысячи машин, подсчитали в «Автостате». Среди российских марок лидирует Lada (44,8 тысячи проданных единиц). Среди иномарок — китайская Haval (23,8 тысячи). Эксперты связывают это с желанием россиян купить автомобиль до роста цен на фоне повышения утильсбора.

Визовый центр Италии сообщил о сокращении срока обработки заявок на визу с 60 до 40 дней, заметили в редакции Telegram-канала «Ну чё, народ, погнали». В разделе «Информация из консульства» прописан прежний срок: 60 дней. Но в канале полагают, что там данные ещё не обновили.

По итогам января-октября 2024 года спрос на оформление деловых и туристических шенгенских виз со стороны россиян увеличился на 35% год к году, следует из данных агентства Continent Express. «Высокий» интерес к шенгену отмечают и в «Визаходе». Среди возможных причин — снижение объёмов выдачи многократных виз.

Жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ негативно сказывается на долговом рынке, пишет «Ъ». По итогам октября 2024 года суммарный объём размещения составил 503 млрд рублей — это на 20% меньше, чем в сентябре.

Новости предыдущего дня, 5 ноября — здесь.

#новости

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22
74 комментария
Альвар

Как настоящий Русский, больше всего переживаю за выборы в США

27
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Corjik

От них больше зависит что будет со страной, чем от местных "выборов"

18
4
1
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S.Capusta
18
4
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Alex Nosov

Там хоть интрига есть

15
1
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Murfan
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Олег Панков

мы перераспереживались.

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