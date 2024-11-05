День 986: Минюст США обвинил американскую компанию Eleview в незаконном экспорте технологий в Россию

Продажи российских ноутбуков по итогам девяти месяцев впервые обогнали американские Dell, HP и Apple, составив 11,6% рынка против 10%, рассказали «Коммерсанту» в «Марвел-Дистрибуции». Отечественным брендам помог не только уход с рынка конкурентов из США, но и возросшая собственная рекламная активность.
В России не достает около 600 тысяч инженерных кадровК 2030 нарожают.
А Российские ноутбуки это какие?)
Знаменитые отечественные ноутбуки Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. Даже американцы поняли, что бесполезно с ними конкурировать, и, поджав хвост, сваливают с нашего рынка.
Это американские, но другие. Вкусно и точка!
https://dzen.ru/a/ZX_KYP5AM2Vj22zd
Вот говорят США спокойная страна, о какой свободе идет речь если правительство препятствует зарабатываю бабок? Я считаю запрещать зарабатывать это преступление против человечности.
Согласен. Ведь самый прибыльный бизнес - продавать мет, а они ему препятствуют еще жестче!