День 986: Минюст США обвинил американскую компанию Eleview в незаконном экспорте технологий в Россию

Совокупная стоимость сделок на российской рынке слияний и поглощений в третьем квартале 2024 года выросла на 43,2% по сравнению с тем же отчётным периодом 2023-го — до $12,5 млрд. Рост обеспечили две сделки: продажа контроля в холдинге Acronis шведскому фонду под управлением EQT Partners за $4 млрд и приобретение банком ВТБ «Первой грузовой компании» за $2,74 млрд.