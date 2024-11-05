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Евгения Евсеева
Деньги

День 986: Минюст США обвинил американскую компанию Eleview в незаконном экспорте технологий в Россию

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Reuters
Источник: Reuters

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3-5 ноября: доллар — 97,54 рубля (на 10 копеек больше, чем 2 ноября), евро — 106,14 рубля (на 30 копеек больше).

Кто и как адаптируется

Продажи российских ноутбуков по итогам девяти месяцев впервые обогнали американские Dell, HP и Apple, составив 11,6% рынка против 10%, рассказали «Коммерсанту» в «Марвел-Дистрибуции». Отечественным брендам помог не только уход с рынка конкурентов из США, но и возросшая собственная рекламная активность.

«Лаборатория Касперского» вывела свои решения для промышленной безопасности на рынок стран Ближнего Востока.

Какие есть проблемы и трудности

В России не достает около 600 тысяч инженерных кадров, заявила вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба.

Минюст США обвинил американскую компанию Eleview International и её топ-менеджеров Олега Наяндина и Виталия Борисенко в экспорте технологий примерно на $6,4 млн в Россию в обход ограничений через Казахстан, Турцию и Финляндию.

Контекст

Совокупная стоимость сделок на российской рынке слияний и поглощений в третьем квартале 2024 года выросла на 43,2% по сравнению с тем же отчётным периодом 2023-го — до $12,5 млрд. Рост обеспечили две сделки: продажа контроля в холдинге Acronis шведскому фонду под управлением EQT Partners за $4 млрд и приобретение банком ВТБ «Первой грузовой компании» за $2,74 млрд.

Новости предыдущего дня, 4 ноября — здесь.

#новости

11
21 комментарий
Отрицательный Веган

В России не достает около 600 тысяч инженерных кадровК 2030 нарожают.

4
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Мистер гусь

А Российские ноутбуки это какие?)

1
1
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Слегка Придурковатый

Знаменитые отечественные ноутбуки Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. Даже американцы поняли, что бесполезно с ними конкурировать, и, поджав хвост, сваливают с нашего рынка.

2
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Miladag58

Это американские, но другие. Вкусно и точка!

1
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Alex Smirnov

https://dzen.ru/a/ZX_KYP5AM2Vj22zd

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Unknown

Вот говорят США спокойная страна, о какой свободе идет речь если правительство препятствует зарабатываю бабок? Я считаю запрещать зарабатывать это преступление против человечности.

1
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Alex Smirnov

Согласен. Ведь самый прибыльный бизнес - продавать мет, а они ему препятствуют еще жестче!

2
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