День 985: российские туристы стали лидерами по тратам в Казахстане в 2024 году

На россиян пришлась почти половина расходов всех иностранцев в Казахстане, самым популярным местом для трат туристов стал Алматы и его горные курорты. Россияне потратили 1,8 млрд тенге ($3,69 млн), что составило 43,8% от всех доходов республики от иностранных туристов.
- Россия подняла цены и ввела курортные сборы
- Почему, бля, туристы в Казахстан поперли
#Непонятка
Ну явно не из за 100 рублей туристического сбора в РФ все развернулись в Казахстан.
Всё равно не понятно, почему в Казахстан. Я хочу в Монголию, и не из-за курортных сборов.
Кстати хорошая мысль, надо сравнить где лучше и дешевле на Кавказе или у казахов)
а туристы из каких стран туда еще приезжают?)
по мнению турбоказахов весь мир к ним ездит огромными толпами, но статистика опять даёт нещадных лещей:)
Россия, Китай, Турция, Индия, США.... Не думал, что у США интерес такой... но спасибо Барату.