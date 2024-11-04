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Евгения Евсеева
Деньги

День 985: российские туристы стали лидерами по тратам в Казахстане в 2024 году

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

День 985: российские туристы стали лидерами по тратам в Казахстане в 2024 году

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4 ноября: доллар — 97,54 рубля (на 10 копеек больше, чем 2 ноября), евро — 106,14 рубля (на 30 копеек больше).

Контекст

Минэкономики Тайваня объявило, что количество экспортируемых в Россию станков было сведено к нулю после введения мер экспортного контроля. Ведомство пообещало и дальше корректировать меры экспортного контроля и содействовать производителям, чтобы контролировать конечный поток поставок продукции.

На россиян пришлась почти половина расходов всех иностранцев в Казахстане, самым популярным местом для трат туристов стал Алматы и его горные курорты. Россияне потратили 1,8 млрд тенге ($3,69 млн), что составило 43,8% от всех доходов республики от иностранных туристов.

За январь-сентябрь 2024 года импорт Грузией российского пива вырос на 26% в годовом выражении, до $1,7 млн.

Новости предыдущего дня, 3 ноября — здесь.

#новости

22
11
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61 комментарий
Кур-чатов

- Россия подняла цены и ввела курортные сборы
- Почему, бля, туристы в Казахстан поперли
#Непонятка

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Борис

Ну явно не из за 100 рублей туристического сбора в РФ все развернулись в Казахстан.

6
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DoramaMoe DoramaMoe

Всё равно не понятно, почему в Казахстан. Я хочу в Монголию, и не из-за курортных сборов.

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Ste_swag

Кстати хорошая мысль, надо сравнить где лучше и дешевле на Кавказе или у казахов)

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SegaBoy

а туристы из каких стран туда еще приезжают?)

2
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Константин Купцов

по мнению турбоказахов весь мир к ним ездит огромными толпами, но статистика опять даёт нещадных лещей:)

7
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Миио проходил

Россия, Китай, Турция, Индия, США.... Не думал, что у США интерес такой... но спасибо Барату.

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