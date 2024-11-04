День 985: российские туристы стали лидерами по тратам в Казахстане в 2024 году

На россиян пришлась почти половина расходов всех иностранцев в Казахстане, самым популярным местом для трат туристов стал Алматы и его горные курорты. Россияне потратили 1,8 млрд тенге ($3,69 млн), что составило 43,8% от всех доходов республики от иностранных туристов.