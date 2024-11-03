День 984: Минсельхоз, Минпромторг и ФАС назвали нецелесообразной установку предельных розничных цен на продукты

Минсельхоз, Минпромторг и ФАС считают нецелесообразным устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты из-за повышения их стоимости, передаёт «Интерфакс». Вместо этого ведомства планируют совместно с ритейлерами и профильными ассоциациями расширить список товаров, наценки на которые торговые сети будут ограничивать «добровольно».
Совочек ну вот же он прям стучится. Словно 80-е. И олимпиада, и война, и деградация всех институтов власти
На днях в центре одного города-милионника видел картинку:
сидит куча бабушек торгует с лотков, а рядом ребята в военной форме поют про тяжкую судьбу солдата. Накрыло дежавю начала 90х.
Только тогда совочек был намного мощнее чем сегодняшняя жалкая едросня которая кроме воровства бабла ничего не умеет и не может.
Знаешь какой самый наглядный показатель твоих слов? В Россию начали поставлять сливочное масло из оаэ. Страна, которая меньше, чем вологодская область и построенная посреди пустыни. В то время как свои регионы и предприятия не могут обеспечить продукцией собственных граждан. Хотя масло у нас делают далеко не только в одной области на всю страну. И тем не менее, своих мощностей не хватает. В прошлом году была похожая ситуация с яйцами, которые импортировали из турции. Мы уверенно движемся к пиздецу.
Ну Игры Дружбы вроде были пару месяцев назад. Когда пьедестал занимали спортсмены, которых даже не было на соревнованиях. Учитесь, капиталисты!
это совок но только еще хаты в ипотеку надо покупать) т.е вообще прям совочище)))