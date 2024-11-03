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Артур Томилко
Деньги

День 984: Минсельхоз, Минпромторг и ФАС назвали нецелесообразной установку предельных розничных цен на продукты

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Главное за следующий день, 4 ноября — здесь.

Это текст от 3 ноября
Фото ТАСС
Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 ноября: доллар — 97, 54 рубля (на 10 копеек больше, чем 2 ноября), евро — 106,14 рубля (на 30 копеек больше).

Кто и как адаптируется

Минсельхоз, Минпромторг и ФАС считают нецелесообразным устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты из-за повышения их стоимости, передаёт «Интерфакс». Вместо этого ведомства планируют совместно с ритейлерами и профильными ассоциациями расширить список товаров, наценки на которые торговые сети будут ограничивать «добровольно».

Минпромторг подготовил проект постановления об увеличении утильсбора на сельхозтехнику в пять раз в 2025 году, узнало ТАСС. Кроме того, с 2026-го по 2030 год планируется ежегодная индексация на 15%.

Российский бизнес английского автоконцерна Jaguar Land Rover выкупили местные топ-менеджеры, пишут «Ведомости» со ссылкой на изменения в ЕГРЮЛ. Детали сделки неизвестны.

Новости предыдущего дня, 2 ноября — здесь.

#новости

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206 комментариев
Либерал-смузихлеб 3.0

Совочек ну вот же он прям стучится. Словно 80-е. И олимпиада, и война, и деградация всех институтов власти

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Бонифаций на каникулах

На днях в центре одного города-милионника видел картинку:
сидит куча бабушек торгует с лотков, а рядом ребята в военной форме поют про тяжкую судьбу солдата. Накрыло дежавю начала 90х.

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T rex

Только тогда совочек был намного мощнее чем сегодняшняя жалкая едросня которая кроме воровства бабла ничего не умеет и не может.

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Продюсер душнила

Знаешь какой самый наглядный показатель твоих слов? В Россию начали поставлять сливочное масло из оаэ. Страна, которая меньше, чем вологодская область и построенная посреди пустыни. В то время как свои регионы и предприятия не могут обеспечить продукцией собственных граждан. Хотя масло у нас делают далеко не только в одной области на всю страну. И тем не менее, своих мощностей не хватает. В прошлом году была похожая ситуация с яйцами, которые импортировали из турции. Мы уверенно движемся к пиздецу.

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Владимир Егоров

Ну Игры Дружбы вроде были пару месяцев назад. Когда пьедестал занимали спортсмены, которых даже не было на соревнованиях. Учитесь, капиталисты!

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Leo Baturin
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SegaBoy

это совок но только еще хаты в ипотеку надо покупать) т.е вообще прям совочище)))

7
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