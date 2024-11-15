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Артур Томилко
Деньги

ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ

Вклады до 1,4 млн рублей возместят в полном объёме.

  • ЦБ объяснил решение тем, что БКФ не исполнял законы, регулирующие банковскую деятельность, а также допускал нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег. За последние 12 месяцев регулятор дважды вводил против банка ограничения на привлечение денег вкладчиков.

На протяжении длительного периода времени деятельность БКФ характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала.

Банк России
  • Кроме того, банк был вовлечён в проведение подозрительных операций, направленных на вывод денег за рубеж, отметил ЦБ.
  • Вклады до 1,4 млн рублей буду возвращены клиентам в полном объёме по программе страхования вкладов.
Фото ТАСС
Фото ТАСС
  • БКФ получил лицензию ЦБ в 1994 году и занимался обслуживанием и кредитованием малого и среднего бизнеса. По величине активов он занимал 230 место в российской банковской системе.

#новости #цб

77
44
11
121 комментарий
TimmyChonga

люди с кредитами в БКФ наверное сейчас радуются, как никто другой

1
Ответить
Михаил Кульчицкий

Их долги просто продадут

54
2
1
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Valeria Dubatova

Нечему радовать)) они продолжат платить в другой банк😅 например в ВТБ)

9
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Будущее вчера

А чего радуются-то? Кредиты вообще-то тоже переходят

7
1
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Дмитрий Пинчук

с чего бы им радоваться

1
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VC комментатор

Первый пошёл

6
2
1
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Oleg

С подключением: https://www.rbc.ru/finances/22/03/2024/65d5ad279a7947901f100677

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