ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ

Вклады до 1,4 млн рублей возместят в полном объёме.ЦБ объяснил решение тем, что БКФ не исполнял законы, регулирующие банковскую деятельность, а также допускал нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег. За последние 12 месяцев регулятор дважды вводил против банка ограничения на привлечение денег вкладчиков.На протяжении длительного периода времени деятельность БКФ характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала. Банк РоссииКроме того, банк был вовлечён в проведение подозрительных операций, направленных на вывод денег за рубеж, отметил ЦБ.Вклады до 1,4 млн рублей буду возвращены клиентам в полном объёме по программе страхования вкладов.Фото ТАССБКФ получил лицензию ЦБ в 1994 году и занимался обслуживанием и кредитованием малого и среднего бизнеса. По величине активов он занимал 230 место в российской банковской системе.#новости #цб
люди с кредитами в БКФ наверное сейчас радуются, как никто другой
Их долги просто продадут
Нечему радовать)) они продолжат платить в другой банк😅 например в ВТБ)
А чего радуются-то? Кредиты вообще-то тоже переходят
с чего бы им радоваться
Первый пошёл
С подключением: https://www.rbc.ru/finances/22/03/2024/65d5ad279a7947901f100677