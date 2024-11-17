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Евгения Евсеева
Деньги

День 998: Россия уменьшила импорт одежды из Турции вдвое

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16-18 ноября: доллар — 99,99 рубля (на 97 копеек больше, чем 15 ноября), евро — 105,71 рубля (на 1,2 рубля больше).

Какие есть проблемы и трудности

Россия значительно сократила импорт одежды из Турции за первые девять месяцев 2024 года: объём поставок упал почти вдвое, до $253 млн.

Контекст

Россия видит «прямое противоречие» в стремлении стран к торговле и существовании санкций, заявил замглавы МИДа Александр Панкин и добавил: «Обходить — это одно, а другое дело — надо снимать, надо снимать, потому что от этого страдает весь мир».

Объём торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и Китаем «в будущем» может превысить $50 млрд, заявил полномочный представитель Сычуаньской международной торговой палаты в России Цзэн Айго.

Новости предыдущего дня, 16 ноября — здесь.

#новости

11
11
50 комментариев
Невкусно и грустно

Обходить — это одно, а другое дело — надо снимать, надо снимать, потому что от этого страдает весь мирОт авторов таких хитов как "Санкции нам на пользу, 2022" и "Они сами скоро приползут, 2023"

11
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Nanochat RU

Жесть, то есть к 2024 ты осилил понять логику, стоявшую за фразой "санкции нам на пользу" и клоунничаешь с неё? Какой же лютый боянко.

1
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Вадим Д.

Объём торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и Китаем «в будущем» может превысить $50 млрдПотом как-нибудь. Возможно.

4
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Zloy Marketolog

В 2030

1
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Alex

может превыситьhttps://youtu.be/20vFPHHbhuQ

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new_comment

Что с одеждой? Есть эксперты?
Мы стали более лучше одеваться? Перешли на вьетнамский камуфляж? Или просто стало больше серого импорта?

2
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шатал устоев

Качество массмаркета еще упало, хотя казалось, что дальше уже просто некуда. Ценник на китайский ширпотреб теперь как на хорошую италию 10 лет назад:)

5
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