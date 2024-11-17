День 998: Россия уменьшила импорт одежды из Турции вдвое

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник: «Яндекс Карты»Материал дополняетсяКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 16-18 ноября: доллар — 99,99 рубля (на 97 копеек больше, чем 15 ноября), евро — 105,71 рубля (на 1,2 рубля больше).Какие есть проблемы и трудностиРоссия значительно сократила импорт одежды из Турции за первые девять месяцев 2024 года: объём поставок упал почти вдвое, до $253 млн.КонтекстРоссия видит «прямое противоречие» в стремлении стран к торговле и существовании санкций, заявил замглавы МИДа Александр Панкин и добавил: «Обходить — это одно, а другое дело — надо снимать, надо снимать, потому что от этого страдает весь мир».Объём торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и Китаем «в будущем» может превысить $50 млрд, заявил полномочный представитель Сычуаньской международной торговой палаты в России Цзэн Айго.Новости предыдущего дня, 16 ноября — здесь.#новости
Обходить — это одно, а другое дело — надо снимать, надо снимать, потому что от этого страдает весь мирОт авторов таких хитов как "Санкции нам на пользу, 2022" и "Они сами скоро приползут, 2023"
Жесть, то есть к 2024 ты осилил понять логику, стоявшую за фразой "санкции нам на пользу" и клоунничаешь с неё? Какой же лютый боянко.
Объём торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и Китаем «в будущем» может превысить $50 млрдПотом как-нибудь. Возможно.
В 2030
может превыситьhttps://youtu.be/20vFPHHbhuQ
Что с одеждой? Есть эксперты?
Мы стали более лучше одеваться? Перешли на вьетнамский камуфляж? Или просто стало больше серого импорта?
Качество массмаркета еще упало, хотя казалось, что дальше уже просто некуда. Ценник на китайский ширпотреб теперь как на хорошую италию 10 лет назад:)