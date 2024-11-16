День 997: правительство расширило перечень экономически значимых организаций

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник: «Известия»Материал дополняетсяКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 16-18 ноября: доллар — 99,99 рубля (на 97 копеек больше, чем 15 ноября), евро — 105,71 рубля (на 1,2 рубля больше).Полина ЛааксоДеньгивчераЦБ поднял официальный курс доллара до 99,997 рубля До отметки в 100 рублей не хватило меньше копейки.Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках в первой декаде ноября 2024 года достигла максимума за всю историю наблюдений с 2009 года и составила 20,91% годовых, сообщил ЦБ.Кто и как адаптируетсяПравительство расширило перечень экономически значимых организаций: в него попали «Русский стандарт водка», «Уральские локомотивы» и компания акционеров «Шереметьево».КонтекстПо итогам января-октября 2024 года на российский потребительский рынок вышло 20 международных брендов, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. С начала 2024 года на долю азиатских компаний пришлось более половины всех новых брендов в стране. При этом за весь 2023 год в стране появилось 22 новых марки преимущественно из ЕС и Турции.Новости предыдущего дня, 15 ноября — здесь.#новости
Водка и локомотивы — основа!
20 международных брендов 😂 Ух, насмешили.
Осталось добавить компанию по плетению лаптей и изготовлению балалаек. Для полного комплекта, так сказать
Я даже посмотрел чем за бренды из ЕС пришли
Parpa
Данных мало, вероятно, небольшая сеть или специализированный бренд.
Rinascimento
Итальянский бренд fast fashion от Teddy. Что-то более-менее массовое
Bimba y Lola
Официальных физических магазинов бренда в России нет, а доступ к продукции осуществляется только через партнерский онлайн-продажу lamoda
Чтобы понимать, из этого сделали новость на Коммерсант, мол смотрите, «к лету европейцы приползли на коленях»
Мы вступаем в новую эпоху, где Россия будет новым экономическим хабом, так как западные страны доказали свою некомпетентность в данной отрасли.
Подскажите, а когда в экономическом хабе можно будет не мыться в тазиках по несколько недель летом? Про то что 20% населения не имеет дома туалетов (а большинство не знает как пользоваться биде и это даже люди, которые могут позволить себе отпуск в Европе (сдаю посуточно квартиру в Испании)), один из самых старых автопарков Европы и худшую квадратуру жилья на человека в самой большой стране, 0 км скоростных жд дорог и протяженность автомагистралей меньше чем даже в небольших странах восточной Европы вспомним?)
Вербовка добровольцев для участия в войне в Украине ведется рекордными темпами. Об этом свидетельствуют данные Центробанка о кредитных каникулах военнослужащим, на которые обратила внимание "Медиазона".
Статистика кредитных каникул отражает количество людей, которым отсрочили срок выплаты кредита. Но такую отсрочку нельзя получить на кредит, который получен до отправки на фронт.
Только с июля по сентябрь банки оформили 54,2 тысячи новых кредитных каникул для участников вторжения в Украину (включая контрактников и мобилизованных), то есть почти вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В прошлом году банки оформляли меньше 30 тысяч кредитных каникул в каждом квартале.
Закон о предоставлении кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам и займам участникам войны в Украине Путин подписал еще в октябре 2022 года. С начала времени его действия всего было оформлено 411 тысяч каникул.
>Но такую отсрочку нельзя получить на кредит, который получен до отправки на фронт
Зачем нужен кредит после отправки на фронт?