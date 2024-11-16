День 997: правительство расширило перечень экономически значимых организаций

По итогам января-октября 2024 года на российский потребительский рынок вышло 20 международных брендов, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. С начала 2024 года на долю азиатских компаний пришлось более половины всех новых брендов в стране. При этом за весь 2023 год в стране появилось 22 новых марки преимущественно из ЕС и Турции.