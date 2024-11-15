День 996: опцион на обратный выкуп бизнеса предусмотрен в 79% сделок с иностранными компаниями, который продали свои активы в России

Bank of China начал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые, по мнению банка, могут быть связаны с поставками в Россию, рассказали РБК представители бизнеса, юристы и консультанты, специализирующиеся на торговле с Китаем. Банки КНР ужесточают комплаенс для избежания вторичных санкций, полагают эксперты.
На 1000 народные гуляния в честь скреп и невероятного единства закатят?
1000 дней 💖
100 доллар 😝
10 пальцев 🤗
1 попа 😎
Bank of China начал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые, по мнению банка, могут быть связаны с поставками в Россию.
Программа "сасай лавовай" в действии. 🍬
Даже страшно представить, что будет, если Китай обидется.
Из России они то не блокают, а бизнес который транзитирует поставки и использует банк оф чайна — естественно. Они же там не дурачки.
Пойду на Youtube посмотрю.
реагировать только на обращения граждан, отправленные с российских электронных адресовРоссияне с gmail, hotmail и прочими вражескими ящиками признаются россиянами второго сорта.
Опцион на обратный выкуп бизнеса предусмотрен в 79% сделок с иностранными компаниями, решившими продать свои активы в России
Ну нихуяж себе, будто кто то был готов отдать бизнес за бесценок и свалить только по политическим причинам