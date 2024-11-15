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Артур Томилко
Деньги

День 996: опцион на обратный выкуп бизнеса предусмотрен в 79% сделок с иностранными компаниями, который продали свои активы в России

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК
Фото РБК

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 ноября: доллар — 99,01 рубля (на 65 копеек больше, чем 14 ноября), евро — 104,50 рубля (на 21 копейку больше).

Кто и как адаптируется

Ozon планирует запустить собственного таможенного брокера, пишут «Ведомости». Для этого маркетплейс намерен войти в список участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляющих доставку и декларирование экспресс-грузов физических лиц. По словам представителей компании, это позволит «значительно» ускорить доставку из Китая.

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества рекомендовал к принятию законопроект, который разрешает госорганам реагировать только на обращения граждан, отправленные с российских электронных адресов, сообщает «Ъ». А ко второму чтению в документе могут появиться поправки, разрешающие отвечать только на обращения граждан, подтвердивших свою личность на «Госуслугах».

Какие есть проблемы и трудности

Bank of China начал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые, по мнению банка, могут быть связаны с поставками в Россию, рассказали РБК представители бизнеса, юристы и консультанты, специализирующиеся на торговле с Китаем. Банки КНР ужесточают комплаенс для избежания вторичных санкций, полагают эксперты.

Контекст

Опцион на обратный выкуп бизнеса предусмотрен в 79% сделок с иностранными компаниями, решившими продать свои активы в России, пишет Forbes со ссылкой на юристов, изучивших около 100 сделок с весны 2022-го по август 2024 года.

Объём бронирований в российских отелях на новогодние праздники увеличился на 9% год к году, подсчитали в Travelline. В 2023 году этот показатель составлял 55%, отмечают аналитики. Замедление темпов роста спроса на внутренний туризм связывают с ростом цен и восстановлением зарубежного турпотока. Самыми популярными направлениями в этом году стали Приморский край, Мурманская область и Крым.

Новости предыдущего дня, 14 ноября — здесь.

#новости

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7 комментариев
Вадим Д.

На 1000 народные гуляния в честь скреп и невероятного единства закатят?

1
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Запопу Кусь

1000 дней 💖
100 доллар 😝
10 пальцев 🤗
1 попа 😎

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S.Capusta

Bank of China начал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые, по мнению банка, могут быть связаны с поставками в Россию.

Программа "сасай лавовай" в действии. 🍬
Даже страшно представить, что будет, если Китай обидется.

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1
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Сергей Осипук

Из России они то не блокают, а бизнес который транзитирует поставки и использует банк оф чайна — естественно. Они же там не дурачки.

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Po...

Пойду на Youtube посмотрю.

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Вадим Д.

реагировать только на обращения граждан, отправленные с российских электронных адресовРоссияне с gmail, hotmail и прочими вражескими ящиками признаются россиянами второго сорта.

1
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Allestor Klei

Опцион на обратный выкуп бизнеса предусмотрен в 79% сделок с иностранными компаниями, решившими продать свои активы в России

Ну нихуяж себе, будто кто то был готов отдать бизнес за бесценок и свалить только по политическим причинам

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