День 996: опцион на обратный выкуп бизнеса предусмотрен в 79% сделок с иностранными компаниями, который продали свои активы в России

Объём бронирований в российских отелях на новогодние праздники увеличился на 9% год к году, подсчитали в Travelline. В 2023 году этот показатель составлял 55%, отмечают аналитики. Замедление темпов роста спроса на внутренний туризм связывают с ростом цен и восстановлением зарубежного турпотока. Самыми популярными направлениями в этом году стали Приморский край, Мурманская область и Крым.