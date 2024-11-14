День 995: закупки лицензий для ОС Windows российскими госкомпаниями в 2024 году сократились на 69%

Выручка 38 крупнейших российских брокеров от профильных услуг за девять месяцев 2024-го выросла год к году только на 0,1%, до 44,7 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на отчётность компаний. При этом чистая прибыль брокеров за тот же период увеличилась на 41% и составила 44 млрд рублей (с учётом инвестиционных доходов).