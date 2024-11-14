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Артур Томилко
Деньги

День 995: закупки лицензий для ОС Windows российскими госкомпаниями в 2024 году сократились на 69%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 ноября: доллар — 98,36 рубля (на 41 копейку больше, чем 13 ноября), евро — 104,29 рубля (на 4 копейки больше).

Российские банки в октябре 2024 года снизили выдачу кредитных карт на 31%, а общий объём одобренных лимитов — на 19%, пишет Forbes со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро. Выдачи сокращаются из-за ужесточения регулирования, снижения платежеспособности клиентов и высоких процентных ставок. Тенденция сохранится в 2025-м, прогнозируют эксперты.

Какие есть проблемы и трудности

Банки Казахстана осенью 2024 года резко увеличили сроки проведения платежей для российского бизнеса — теперь они могут достигать двух месяцев, выяснило РБК. Кредитные организации продолжают усиливать комплаенс из-за опасения вторичных санкций, говорят юристы.

Минтранс и Росавиация не могут согласовать с Минфином условия предоставления в 2025 году субсидий на региональные рейсы в обход Москвы и полеты между центральной частью России, Дальним Востоком и Калининградом, узнал «Ъ». Из-за этого авиакомпании не могут планировать рейсы и начать продавать билеты с 1 января.

Главы «Сбера» и «Т-Банка» пожаловались на нехватку мощностей в дата-центрах, а также проблемы с поиском территорий для строительства новых центров обработки данных. Ещё одной сложностью Герман Греф назвал высокую стоимость строительства.

Контекст

Объём закупок лицензий для ОС Windows российскими госкомпаниями по итогам десяти месяцев 2024 года сократился на 69%, до 7 млн рублей, следует из данных «Контур Закупок». На закупку пакетов Office потратили 3 млн рублей — на 75% меньше, чем за тот же период 2023-го.

Выручка 38 крупнейших российских брокеров от профильных услуг за девять месяцев 2024-го выросла год к году только на 0,1%, до 44,7 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на отчётность компаний. При этом чистая прибыль брокеров за тот же период увеличилась на 41% и составила 44 млрд рублей (с учётом инвестиционных доходов).

Новости предыдущего дня, 13 ноября — здесь.

#новости

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112 комментария
Иван Дэвидсон

также проблемы с поиском территорий для строительства новых центров обработки данных

В России же осталось так мало территоирии...

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Dmitry

Доступность персонала для найма, два-три очень мощных ввода от разных подстанции, доступность постройки сетей для провайдеров связи, для собственных пирингов к крупным точкам обмена. Сложно такое собрать в одном месте видимо.

9
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Сто к одному

Осталось?

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TimmyChonga

Наши компании открыли для себя мир kms auto?)

33
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Alex

Банки Казахстана осенью 2024 года резко увеличили количество пышақ в псину

6
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Виталий Воробьев
6
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Драка вегетарианца с людоедом

владельцы ботнетов аж засияли

4
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