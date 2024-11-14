День 995: закупки лицензий для ОС Windows российскими госкомпаниями в 2024 году сократились на 69%

Российские банки в октябре 2024 года снизили выдачу кредитных карт на 31%, а общий объём одобренных лимитов — на 19%, пишет Forbes со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро. Выдачи сокращаются из-за ужесточения регулирования, снижения платежеспособности клиентов и высоких процентных ставок. Тенденция сохранится в 2025-м, прогнозируют эксперты.
также проблемы с поиском территорий для строительства новых центров обработки данных
В России же осталось так мало территоирии...
Доступность персонала для найма, два-три очень мощных ввода от разных подстанции, доступность постройки сетей для провайдеров связи, для собственных пирингов к крупным точкам обмена. Сложно такое собрать в одном месте видимо.
Осталось?
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