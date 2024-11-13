День 994: на разработку национальной автомобильной платформы запланировали выделить из бюджета 87,8 млрд рублей за три года

Экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили о возможной стагфляции в России «в результате действий ЦБ», пишет РБК. По их мнению, повышение ключевой ставки «похоже, больше не ведёт к снижению уровня инфляции в экономике», но создаёт риски роста неплатежей, корпоративных банкротств и «разбалансировке» в промышленности. Чтобы предотвратить снижение роста ВВП, ключевая ставка ЦБ к середине 2025 года должна быть снижена примерно до 15–16%, считают эксперты.