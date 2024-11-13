День 994: на разработку национальной автомобильной платформы запланировали выделить из бюджета 87,8 млрд рублей за три года

Экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили о возможной стагфляции в России «в результате действий ЦБ», пишет РБК. По их мнению, повышение ключевой ставки «похоже, больше не ведёт к снижению уровня инфляции в экономике», но создаёт риски роста неплатежей, корпоративных банкротств и «разбалансировке» в промышленности. Чтобы предотвратить снижение роста ВВП, ключевая ставка ЦБ к середине 2025 года должна быть снижена примерно до 15–16%, считают эксперты.
Россия, 2028 год. Выступает творческий коллектив Государственного научного центра Российской Федерации Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт „НАМИ“»:
Йоу, мы из НАМИ
Деньги уже освоены нами
Платформы нет пока
Ну всё, мы на Мальдивы - всем пока!
Вы их совсем за идиотов держите, какое-то старье они купят у китайцев, чтобы к следующему великому начинанию сверхдержавы прикоснуться...
Я так не думаю
На фоне очередного банкротства АвтоВАЗа (https://www.interfax.ru/amp/991212) выделение денег на новую автомобильную платформу выглядит комично
С его убытками, проще закрыться. Работники сейчас быстро найдут себе работу. А население перестанет эту фигню из своего кармана содержать.
Под АвтоВАЗ, с каждым годом все сложнее клянчить деньги, поэтому лучше построить новый Лунопарк, с блек Джеком и Ладой...