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Артур Томилко
Деньги

День 994: на разработку национальной автомобильной платформы запланировали выделить из бюджета 87,8 млрд рублей за три года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «НАМИ» 
Фото «НАМИ» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 ноября: доллар — 97,95 рубля (не изменился по сравнению с 11 ноября), евро — 104,25 рубля (на 60 копеек меньше).

Банковские карты российской платежной системы «Мир» начнут работать на территории Ирана с января 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на главу иранского ЦБ.

Госдума в третьем чтении приняла закон, который дает ЦБ право вводить макропруденциальные лимиты для ипотеки и автокредитов. Как указывали авторы инициативы, мера в том числе поможет снизить закредитованность россиян и предотвратить накопление рисков кредитными организациями.

Кто и как адаптируется

На разработку национальной модульной автомобильной платформы в 2025-2027 годах планируют выделить из бюджета 87,8 млрд рублей, сообщает РБК. Деньги получит институт «НАМИ». По словам представителя Минпромторга, ставку будут делать на разработку гибрида и электромобиля.

Шведская Ingka Group, которая владеет IKEA, продала свои последние активы в России, сообщили «Ъ» в компании. Структура вышла из числа учредителей нескольких российских юрлиц, а также продала 80 га в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях бывшему менеджеру холдинга «Объединенные пивоварни» (владеет активами Heineken). При этом в базе СПАРК за Ingka Group числятся еще два юрлица — ООО «Ингка Сентрес Рус Проперти Д» и ООО «Торг», отмечает газета.

Какие есть проблемы и трудности

Экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили о возможной стагфляции в России «в результате действий ЦБ», пишет РБК. По их мнению, повышение ключевой ставки «похоже, больше не ведёт к снижению уровня инфляции в экономике», но создаёт риски роста неплатежей, корпоративных банкротств и «разбалансировке» в промышленности. Чтобы предотвратить снижение роста ВВП, ключевая ставка ЦБ к середине 2025 года должна быть снижена примерно до 15–16%, считают эксперты.

Контекст

В январе-октябре 2024 года продажи квартир на вторичном рынке Москвы упали на 20%, рассказали опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их словам, спрос на жильё падает прежде всего из-за высоких ставок по кредитам. В «Яндекс Недвижимости» подсчитали, что средний срок продажи квартиры в крупных регионах составляет 74 дня — на 35% больше, чем в 2023 году.

Новости предыдущего дня, 12 ноября — здесь.

#новости

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Слегка Придурковатый

Россия, 2028 год. Выступает творческий коллектив Государственного научного центра Российской Федерации Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт „НАМИ“»:

Йоу, мы из НАМИ
Деньги уже освоены нами
Платформы нет пока
Ну всё, мы на Мальдивы - всем пока!

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Денис Демидов

Вы их совсем за идиотов держите, какое-то старье они купят у китайцев, чтобы к следующему великому начинанию сверхдержавы прикоснуться...

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Sagge

Я так не думаю

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Black7

На фоне очередного банкротства АвтоВАЗа (https://www.interfax.ru/amp/991212) выделение денег на новую автомобильную платформу выглядит комично

www.interfax.ru
Власти снова обсуждают меры поддержки "АвтоВАЗа" из-за роста его долговой нагрузки
С повышением ставки ЦБ выплаты банкам процентов выросли на миллиарды рублей в год, заявил глава "Ростеха"
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Укладчик стекловаты

С его убытками, проще закрыться. Работники сейчас быстро найдут себе работу. А население перестанет эту фигню из своего кармана содержать.

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Миио проходил

Под АвтоВАЗ, с каждым годом все сложнее клянчить деньги, поэтому лучше построить новый Лунопарк, с блек Джеком и Ладой...

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