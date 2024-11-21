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Евгения Евсеева
Деньги

«БКС Банк» после введения санкций США рекомендовал клиентам приостановить переводы в валюте

И обновить мобильное приложение.

  • Об этом сообщили «БКС Мир Инвестиций». В компании отметили, что банк продолжит работать в «штатном режиме».
  • Но при этом рекомендуют в ближайшие сутки обновить мобильное приложение до последней версии и не удалять его со смартфонов.
  • Также банк посоветовал «из-за риска блокировки средств на корсчетах банков-корреспондентов» не проводить переводы в валюте и предупредил, что они могут обрабатываться с задержкой.

  • Операции по картам «БКС Банка» на территории России доступны без ограничений, говорится в сообщении. Брокер БКС работает в обычном режиме, включая приложение «БКС Мир инвестиций» и веб-кабинет.

  • «БКС Банк» попал под санкции 21 ноября 2024 года вместе с «Газпромбанком» и другими банками.

#новости #бкс #бксбанк #бксброкер

55
6 комментариев
SegaBoy

когда рубль 1000 руб за бакс ожидать?

3
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Denis Volkov

в 2076

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Иванов Иван

В 2224.

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Zoro

Когда забыли сказать СММщику тормознуть рассылку с приглашением торговать валютой 😄

2
1
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Denis Volkov

хаахахахахах

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