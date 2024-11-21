«БКС Банк» после введения санкций США рекомендовал клиентам приостановить переводы в валюте

И обновить мобильное приложение. Об этом сообщили «БКС Мир Инвестиций». В компании отметили, что банк продолжит работать в «штатном режиме».Но при этом рекомендуют в ближайшие сутки обновить мобильное приложение до последней версии и не удалять его со смартфонов.Также банк посоветовал «из-за риска блокировки средств на корсчетах банков-корреспондентов» не проводить переводы в валюте и предупредил, что они могут обрабатываться с задержкой.Операции по картам «БКС Банка» на территории России доступны без ограничений, говорится в сообщении. Брокер БКС работает в обычном режиме, включая приложение «БКС Мир инвестиций» и веб-кабинет. «БКС Банк» попал под санкции 21 ноября 2024 года вместе с «Газпромбанком» и другими банками.#новости #бкс #бксбанк #бксброкер
когда рубль 1000 руб за бакс ожидать?
в 2076
В 2224.
Когда забыли сказать СММщику тормознуть рассылку с приглашением торговать валютой 😄
хаахахахахах