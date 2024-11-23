Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Маркетплейсы
Крипто
AI
Образование
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

Британский банк HSBC прекратил обработку платежей из России и Беларуси

Транзакции, связанные с этими странами, могут приостановить для проверки и отклонить.

  • HSBC посоветовал клиентам, которые планируют совершать или получать платежи в Россию и Беларусь и оттуда, предусмотреть альтернативные варианты.
  • В 2023 году банк прекратил обработку коммерческих платежей в указанные страны, чтобы «минимизировать операционную с ними».
Источник фото: The Banker
Источник фото: The Banker
  • Сворачивать отношения с российскими банками британский HSBC начал в феврале 2022 года. Весной он перестал принимать новых клиентов в России, а летом сообщил, что подписал соглашение о продаже местного бизнеса «Экспобанку» и после неё прекратит работу в стране.
  • В феврале 2024 года Владимир Путин разрешил «Экспобанку» выкупить структуру. В мае сделку закрыли, а в июле актив переименовали в «Хвоя банк».

#новости #hsbc

13 комментариев
Max N

*Приостановил до 20 января

5
1
Ответить
Иванов Иван

Трампик к нам приходит! Трампик к нам приходит!
🚚 🚛 🚚 🚛 🚚

4
Ответить
Nikita

так звучит приятнее

Ответить
Олег

Будем надеяться

Ответить