Британский банк HSBC прекратил обработку платежей из России и Беларуси

Транзакции, связанные с этими странами, могут приостановить для проверки и отклонить.HSBC посоветовал клиентам, которые планируют совершать или получать платежи в Россию и Беларусь и оттуда, предусмотреть альтернативные варианты.В 2023 году банк прекратил обработку коммерческих платежей в указанные страны, чтобы «минимизировать операционную с ними».Источник фото: The BankerСворачивать отношения с российскими банками британский HSBC начал в феврале 2022 года. Весной он перестал принимать новых клиентов в России, а летом сообщил, что подписал соглашение о продаже местного бизнеса «Экспобанку» и после неё прекратит работу в стране.В феврале 2024 года Владимир Путин разрешил «Экспобанку» выкупить структуру. В мае сделку закрыли, а в июле актив переименовали в «Хвоя банк».#новости #hsbc
*Приостановил до 20 января
Трампик к нам приходит! Трампик к нам приходит!
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так звучит приятнее
Будем надеяться