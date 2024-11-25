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Артур Томилко
Деньги

ЦБ разрешил банкам до 31 декабря 2025 года не раскрывать данные о структуре собственности и управления

А также другую «чувствительную к санкционным рисками» информацию.

  • ЦБ решил частично продлить меры поддержки банков, которые действуют с марта 2022 года, ещё на год, говорится в сообщении регулятора.
  • Банки до 31 декабря 2025 года смогут публиковать финансовую отчётность в урезанном виде и не раскрывать «чувствительную к санкционным рисками» информацию. К ней относятся сведения о структуре собственности и управления, данные о реорганизации банков или других «существенных фактах их деятельности».
  • При этом часть послаблений, которые «выполняли антикризисную роль», продлеваться не будут, отметил ЦБ. К ним относятся более мягкие нормативы кредитования крупных клиентов, право не ухудшать оценку качества ссуд подсанкционных заёмщиков, а также возможность учитывать в капитале замещающие суборды вместо евробондов.
  • В марте 2024 года ЦБ попросил банки не распространять в публичном пространстве, СМИ и рекламе информацию о взаимодействии с иностранными партнёрами и механизмах международных расчётов, чтобы минимизировать риски санкций.

#новости #цб

11
19 комментариев
Le Bro

Как удобно всё секретить при секурократии. Бюджеты. собственников, структуры управления. Потом под ковром твори что хочешь, а народу рассказывай про секретность и врагов. Швондерам нравится

12
1
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Zloy Sniper

Все правильно решил ЦБ, не стоит светить жен, родителей, братьев сватьев и прочую родню важных людей.

8
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Покушай булочек

в последнии санкции рядовой продакт-менеджер попал :-)

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Андрей

Валюту дайте снять

4
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S.Capusta

Это уже не ваша валюта

2
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1
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Император Нолимоций

и не раскрывать «чувствительную к санкционным рисками» информацию.Да почему?! На пользу же!

1
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Вадим Д.

другую «чувствительную к санкционным рисками»Вой... СВ... А, санкции всё спишут.

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