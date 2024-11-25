ЦБ разрешил банкам до 31 декабря 2025 года не раскрывать данные о структуре собственности и управления

А также другую «чувствительную к санкционным рисками» информацию.ЦБ решил частично продлить меры поддержки банков, которые действуют с марта 2022 года, ещё на год, говорится в сообщении регулятора.Банки до 31 декабря 2025 года смогут публиковать финансовую отчётность в урезанном виде и не раскрывать «чувствительную к санкционным рисками» информацию. К ней относятся сведения о структуре собственности и управления, данные о реорганизации банков или других «существенных фактах их деятельности».При этом часть послаблений, которые «выполняли антикризисную роль», продлеваться не будут, отметил ЦБ. К ним относятся более мягкие нормативы кредитования крупных клиентов, право не ухудшать оценку качества ссуд подсанкционных заёмщиков, а также возможность учитывать в капитале замещающие суборды вместо евробондов.В марте 2024 года ЦБ попросил банки не распространять в публичном пространстве, СМИ и рекламе информацию о взаимодействии с иностранными партнёрами и механизмах международных расчётов, чтобы минимизировать риски санкций.#новости #цб
Как удобно всё секретить при секурократии. Бюджеты. собственников, структуры управления. Потом под ковром твори что хочешь, а народу рассказывай про секретность и врагов. Швондерам нравится
Все правильно решил ЦБ, не стоит светить жен, родителей, братьев сватьев и прочую родню важных людей.
в последнии санкции рядовой продакт-менеджер попал :-)
Валюту дайте снять
Это уже не ваша валюта
и не раскрывать «чувствительную к санкционным рисками» информацию.Да почему?! На пользу же!
другую «чувствительную к санкционным рисками»Вой... СВ... А, санкции всё спишут.