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Полина Лааксо
Деньги

Ликвидацию «Qiwi Банка» завершат к лету 2025 года

В феврале 2024 года ЦБ отозвал у него лицензию.

  • Кредиторам организации направили 35,15 млрд рублей — это 96% задолженности перед теми, кто предъявил требования. В эту же группу входят владельцы Qiwi-кошельков, сообщил «Ъ» глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.
  • Вкладчики обратились за выплатой 4,5 млрд рублей. Полное возмещение получили 11,8 тысячи физлиц и юрлиц. Другие детали Мельников не привёл, но сказал, что задолженность полностью погасят в феврале 2025 года.
Источник фото: РИАМО
Источник фото: РИАМО

  • В январе 2024 года Qiwi сообщила, что продаст бизнес в России компании Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова за 23,75 млрд рублей. В контур входят «Qiwi Банк», «Qiwi Кошелёк», Qiwi Business, Contact, ROWI, Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и другие проекты.

  • Сделку закрыли в том же месяце, но она предполагает четырёхлетнюю рассрочку: 11,875 млрд рублей покупатель должен выплатить в течение четырёх месяцев с момента заключения сделки, а оставшуюся сумму выдать четырьмя платежами начиная c четвёртого квартала 2024 года.

  • В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка». Регулятор утверждал, что организация нарушала федеральные законы и акты ЦБ. «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем. Первый ликвидируют.

  • Уже тогда Qiwi усомнилась, что деньги за российский бизнес выплатят в срок, но сказала: если что, то забирать активы не станет и поищет компанию для выкупа дебиторской задолженности. Первый транш по договору уже перевели. Выплату второго и третьего в очередной раз перенесли — до 31 мая 2025 года.

Артур Томилко
Деньги
«Совкомбанк» купил у Qiwi финтех-платформу «Рокетбанка» — «Ъ»

Проект планируют перезапустить, говорят собеседники газеты.

Фото «Рокетбанк» 

#новости #qiwi #асв

11
4 комментария
день за днем

грустно очень ( похуй)

2
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Алексей Никитенко

Аминь

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кринге

блин, что же мы будем делать)))

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Покушай булочек

когда уже этот Qiwi сдохнет то

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