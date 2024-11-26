Ликвидацию «Qiwi Банка» завершат к лету 2025 года

В январе 2024 года Qiwi сообщила, что продаст бизнес в России компании Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова за 23,75 млрд рублей. В контур входят «Qiwi Банк», «Qiwi Кошелёк», Qiwi Business, Contact, ROWI, Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и другие проекты.

Сделку закрыли в том же месяце, но она предполагает четырёхлетнюю рассрочку: 11,875 млрд рублей покупатель должен выплатить в течение четырёх месяцев с момента заключения сделки, а оставшуюся сумму выдать четырьмя платежами начиная c четвёртого квартала 2024 года.

В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка». Регулятор утверждал, что организация нарушала федеральные законы и акты ЦБ. «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем. Первый ликвидируют.

