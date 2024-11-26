Ликвидацию «Qiwi Банка» завершат к лету 2025 года

В феврале 2024 года ЦБ отозвал у него лицензию.Кредиторам организации направили 35,15 млрд рублей — это 96% задолженности перед теми, кто предъявил требования. В эту же группу входят владельцы Qiwi-кошельков, сообщил «Ъ» глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.Вкладчики обратились за выплатой 4,5 млрд рублей. Полное возмещение получили 11,8 тысячи физлиц и юрлиц. Другие детали Мельников не привёл, но сказал, что задолженность полностью погасят в феврале 2025 года.Источник фото: РИАМОВ январе 2024 года Qiwi сообщила, что продаст бизнес в России компании Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова за 23,75 млрд рублей. В контур входят «Qiwi Банк», «Qiwi Кошелёк», Qiwi Business, Contact, ROWI, Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и другие проекты. Сделку закрыли в том же месяце, но она предполагает четырёхлетнюю рассрочку: 11,875 млрд рублей покупатель должен выплатить в течение четырёх месяцев с момента заключения сделки, а оставшуюся сумму выдать четырьмя платежами начиная c четвёртого квартала 2024 года.В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка». Регулятор утверждал, что организация нарушала федеральные законы и акты ЦБ. «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем. Первый ликвидируют.Уже тогда Qiwi усомнилась, что деньги за российский бизнес выплатят в срок, но сказала: если что, то забирать активы не станет и поищет компанию для выкупа дебиторской задолженности. Первый транш по договору уже перевели. Выплату второго и третьего в очередной раз перенесли — до 31 мая 2025 года.Артур ТомилкоДеньги15 нояб«Совкомбанк» купил у Qiwi финтех-платформу «Рокетбанка» — «Ъ» Проект планируют перезапустить, говорят собеседники газеты. #новости #qiwi #асв
грустно очень ( похуй)
Аминь
блин, что же мы будем делать)))
когда уже этот Qiwi сдохнет то