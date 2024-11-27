Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Маркетплейсы
Крипто
AI
Образование
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

День 1008: немецкий ритейлер Selgros снова ищет покупателей на свои активы в России

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Selgros Cash &amp; Carry
Источник: Selgros Cash & Carry

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 ноября: доллар — 105,06 рубля (на 1,27 рубля больше, чем 26 ноября), евро — 110,49 рубля (на 1,62 рубля больше).

Полина Лааксо
Деньги
ЦБ поднял официальный курс доллара выше 105 рублей

В октябре 2024 года прибыль российского банковского сектора достигла 348 млрд рублей, что почти на 4% выше, чем в сентябре, когда она составляла 336 млрд рублей.

МКПАО «Хэдхантер» объявила о завершении редомициляции её кипрских дочерних компаний в Россию.

Кто и как адаптируется

Немецкий ритейлер Selgros Cash & Carry вновь начал искать покупателей на свои активы в России, выяснили «Ведомости». В марте 2022-го компания объявила о намерении продать свой российский бизнес топ-менеджменту, но сделка не состоялась, сообщает издание.

В Минпромторге обсуждают возможность ввести дополнительные баллы для определения «отечественности» электроники за использование в её производстве российских станков и химии, пишет «Коммерсантъ».

Контекст

Apple вернулась в тройку лидеров по интернет-продажам смартфонов в России. За 10 месяцев 2024 года было продано 1,3 млн iPhone, что на 39% больше, чем в тот же период 2023 года, говорится в статистике аналитической компании GfK.

РБК взяло интервью у первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина — поговорили про санкции против Мосбиржи, причинах падения фондового рынка, обходных схемах с замороженными деньгами иностранцев.

Новости предыдущего дня, 26 ноября — здесь.

#новости

55
44
11
51 комментарий
S.Capusta

Курсы ЦБ на 27 ноября: доллар — 105,06 рубля (на 1,27 рубля больше, чем 26 ноября), евро — 110,49 рубля (на 1,62 рубля больше).

14
4
2
1
Ответить
Вадим Д.

Так он и не уходит вроде (-:
Как родной давно.

10
3
1
Ответить
vasiliy bykov

Ну сотку прошли, можно больше не держать

5
Ответить
Denis Kiselev

Когда разогнали инфляцию - курс снижается почти автоматически

2
Ответить
Corjik

Спасибо что хотя бы год дали. Я думал,что в прошлом году 100 перейдем

1
Ответить
Борис Кокляев

У нас уже один есть, но мы и второму не удивимся

1
Ответить
Вячеслав Романович

Рубрика "Только выиграле"
Доля китайских автомобилей в отечественных таксопарках уже достигла 70-80%. Тем временем игроки рынка заявили, что списывать такие машины приходится после 150 тыс. км пробега, тогда как для европейских и корейских марок нормальным показателем считались 250-300 тыс. км. В одном из таксопарков указали, что у 70% закупленных китайских авто за короткий срок вышли из строя вариаторы. У многих машин проблемы и с двигателями, рассказал председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков: «Модельный ряд, который представлен в такси, в принципе весь одинаковый. База — двигатели, коробки передач — одна и те же. И качество всего этого оставляет желать лучшего. Не ходят автомобили столько же, сколько корейские и европейские машины.

Пробег у них на порядок меньше, а цена очень высокая, не стоят они этих денег. Гарантии не работают, с запчастями сложности. Срок службы у двигателей и трансмиссии в два раза меньше, чем у тех авто, что были раньше».

https://www.kommersant.ru/doc/7265292

Сохраняйте себе, обязательно найдется одаренный, который начнет рассказывать про классные китайские авто.

www.kommersant.ru
Таксисты жалуются на «китайцев»
14
Ответить