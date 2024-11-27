День 1008: немецкий ритейлер Selgros снова ищет покупателей на свои активы в России

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник: Selgros Cash & CarryМатериал дополняетсяКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 27 ноября: доллар — 105,06 рубля (на 1,27 рубля больше, чем 26 ноября), евро — 110,49 рубля (на 1,62 рубля больше).Полина ЛааксоДеньгивчераЦБ поднял официальный курс доллара выше 105 рублей На 27 ноября 2024 года он составил 105,06 рубля.В октябре 2024 года прибыль российского банковского сектора достигла 348 млрд рублей, что почти на 4% выше, чем в сентябре, когда она составляла 336 млрд рублей.МКПАО «Хэдхантер» объявила о завершении редомициляции её кипрских дочерних компаний в Россию.Кто и как адаптируетсяНемецкий ритейлер Selgros Cash & Carry вновь начал искать покупателей на свои активы в России, выяснили «Ведомости». В марте 2022-го компания объявила о намерении продать свой российский бизнес топ-менеджменту, но сделка не состоялась, сообщает издание.В Минпромторге обсуждают возможность ввести дополнительные баллы для определения «отечественности» электроники за использование в её производстве российских станков и химии, пишет «Коммерсантъ».КонтекстApple вернулась в тройку лидеров по интернет-продажам смартфонов в России. За 10 месяцев 2024 года было продано 1,3 млн iPhone, что на 39% больше, чем в тот же период 2023 года, говорится в статистике аналитической компании GfK.РБК взяло интервью у первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина — поговорили про санкции против Мосбиржи, причинах падения фондового рынка, обходных схемах с замороженными деньгами иностранцев. Новости предыдущего дня, 26 ноября — здесь.#новости
Курсы ЦБ на 27 ноября: доллар — 105,06 рубля (на 1,27 рубля больше, чем 26 ноября), евро — 110,49 рубля (на 1,62 рубля больше).
Так он и не уходит вроде (-:
Как родной давно.
Ну сотку прошли, можно больше не держать
Когда разогнали инфляцию - курс снижается почти автоматически
Спасибо что хотя бы год дали. Я думал,что в прошлом году 100 перейдем
У нас уже один есть, но мы и второму не удивимся
Рубрика "Только выиграле"
Доля китайских автомобилей в отечественных таксопарках уже достигла 70-80%. Тем временем игроки рынка заявили, что списывать такие машины приходится после 150 тыс. км пробега, тогда как для европейских и корейских марок нормальным показателем считались 250-300 тыс. км. В одном из таксопарков указали, что у 70% закупленных китайских авто за короткий срок вышли из строя вариаторы. У многих машин проблемы и с двигателями, рассказал председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков: «Модельный ряд, который представлен в такси, в принципе весь одинаковый. База — двигатели, коробки передач — одна и те же. И качество всего этого оставляет желать лучшего. Не ходят автомобили столько же, сколько корейские и европейские машины.
Пробег у них на порядок меньше, а цена очень высокая, не стоят они этих денег. Гарантии не работают, с запчастями сложности. Срок службы у двигателей и трансмиссии в два раза меньше, чем у тех авто, что были раньше».
https://www.kommersant.ru/doc/7265292
Сохраняйте себе, обязательно найдется одаренный, который начнет рассказывать про классные китайские авто.