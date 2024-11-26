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Евгения Евсеева
Деньги

День 1007: производители вычислительной техники просят о льготной ставке в 3% на займы при закупке российской электроники

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

День 1007: производители вычислительной техники просят о льготной ставке в 3% на займы при закупке российской электроники

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 ноября: доллар — 103,79 рубля (на 61 копейку больше, чем 25 ноября), евро — 108,87 рубля (на 1,44 рубля больше).

Полина Лааксо
Деньги
Курс доллара от ЦБ превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года

На 26 ноября 2024 года он составил 103,79 рубля.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Источник фото: «РИА Новости»

Кто и как адаптируется

Производители отрасли вычислительной техники попросили Фонд развития промышленности ввести льготную ставку в 3% на займы для закупки российской электроники бизнесом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо председателя «Деловой России» и по совместительству главы компании «Аквариус» Алексея Калинина.

Продавец алкогольных напитков «Бакарди рус» решил не продлевать договор аренды площадей в принадлежащем девелоперу Raven Russia логопарке «Истра» на Новорижском шоссе.

Какие есть проблемы и трудности

ЕС в рамках 15 пакета санкций против России может ввести ограничения против более чем 45 нефтяных танкеров, под санкции также могут попасть свыше 50 физлиц и около 30 компаний, узнал Bloomberg.

Контекст

В третьем квартале 2024 года 36% клиентов, которые получили новый кредит, уже имели четыре и более действующие ссуды, следует из данных ОКБ, с которыми ознакомился Forbes. Среднее число действующих кредитов на одном активном заёмщике также выросло квартал к кварталу — с 2,21 до 2,28 ссуд, как и средняя сумма задолженности — с 1,062 млн рублей до 1,074 млн.

Новости предыдущего дня, 25 ноября — здесь.

#новости

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33 комментария
Вадим Д.

производители вычислительной техники просят о льготной ставке в 3% на займы при закупке российской электроникиНесуществующие «производители» умоляют о льготе на то, чего нет в природе.
И ведь получат. Вот как нужно сказку делать былью!

16
1
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mr g

А шильдики на что закупать, а электронику?

3
1
Ответить
Буквоед

Вадим, но ведь «производители вычислительной техники» – это вполне может быть и Чебоксарский завод счёт и других деревянных сувениров. Они существуют ))

4
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Александр Привалов

Ну да, нету.. но давайте так: если дадите льготу - мы закупим.

Ответить
Alex Nosov

В третьем квартале 2024 года 36% клиентов, которые получили новый кредит, уже имели четыре и более действующие ссуды, следует из данных ОКБ, с которыми ознакомился Forbes. Среднее число действующих кредитов на одном активном заёмщике также выросло квартал к кварталу — с 2,21 до 2,28 ссуд, как и средняя сумма задолженности — с 1,062 млн рублей до 1,074 млн.Жить становится все лучше и лучше. Чтобы справиться с избытком денег, россияне стали брать больше кредитов.

4
1
1
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Доктор Богомол Табогган

Избыток денег давно на депозитах. Прям приятно, что у нас такое зажиточное население.
https://www.rbc.ru/finances/26/11/2024/6744c5e89a794734fbfc542a

www.rbc.ru
Эксперты оценили будущие выплаты процентов по депозитам в ₽20 трлн
1
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Слегка Придурковатый

"Участники рынка поддерживают инициативу, однако отмечают, что аналогичная льготная ставка в размере 3% уже существует для отечественного софта, но спросом не пользуется"

Интересно, а чего это льготная ставка в размере 3% для отечественного софта не пользуется спросом?

4
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