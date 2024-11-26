День 1007: производители вычислительной техники просят о льготной ставке в 3% на займы при закупке российской электроники

В третьем квартале 2024 года 36% клиентов, которые получили новый кредит, уже имели четыре и более действующие ссуды, следует из данных ОКБ, с которыми ознакомился Forbes. Среднее число действующих кредитов на одном активном заёмщике также выросло квартал к кварталу — с 2,21 до 2,28 ссуд, как и средняя сумма задолженности — с 1,062 млн рублей до 1,074 млн.
производители вычислительной техники просят о льготной ставке в 3% на займы при закупке российской электроникиНесуществующие «производители» умоляют о льготе на то, чего нет в природе.
И ведь получат. Вот как нужно сказку делать былью!
А шильдики на что закупать, а электронику?
Вадим, но ведь «производители вычислительной техники» – это вполне может быть и Чебоксарский завод счёт и других деревянных сувениров. Они существуют ))
Ну да, нету.. но давайте так: если дадите льготу - мы закупим.
В третьем квартале 2024 года 36% клиентов, которые получили новый кредит, уже имели четыре и более действующие ссуды, следует из данных ОКБ, с которыми ознакомился Forbes. Среднее число действующих кредитов на одном активном заёмщике также выросло квартал к кварталу — с 2,21 до 2,28 ссуд, как и средняя сумма задолженности — с 1,062 млн рублей до 1,074 млн.Жить становится все лучше и лучше. Чтобы справиться с избытком денег, россияне стали брать больше кредитов.
Избыток денег давно на депозитах. Прям приятно, что у нас такое зажиточное население.
https://www.rbc.ru/finances/26/11/2024/6744c5e89a794734fbfc542a
"Участники рынка поддерживают инициативу, однако отмечают, что аналогичная льготная ставка в размере 3% уже существует для отечественного софта, но спросом не пользуется"
Интересно, а чего это льготная ставка в размере 3% для отечественного софта не пользуется спросом?