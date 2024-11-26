День 1007: производители вычислительной техники просят о льготной ставке в 3% на займы при закупке российской электроники

В третьем квартале 2024 года 36% клиентов, которые получили новый кредит, уже имели четыре и более действующие ссуды, следует из данных ОКБ, с которыми ознакомился Forbes. Среднее число действующих кредитов на одном активном заёмщике также выросло квартал к кварталу — с 2,21 до 2,28 ссуд, как и средняя сумма задолженности — с 1,062 млн рублей до 1,074 млн.