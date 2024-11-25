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Евгения Евсеева
Деньги

День 1006: Минпромторг планирует систематизировать информацию о переходе на отечественные решения

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: behance.net
Источник: behance.net

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 ноября: доллар — 102,58 рубля (на 1,9 рубля больше, чем 22 ноября), евро — 107,43 рубля (на 1,35 рубля больше).

Кто и как адаптируется

Минпромторг планирует создать систему, которая позволит контролировать реализацию планов по переходу на отечественные решения всех субъектов критической информационной инфраструктуры: оборонной, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности, пишут «Ведомости».

Аэропорт «Шереметьево» импортозаместил систему обмена информацией между различными службами аэропорта и авиакомпаниями. Вместо французской Resa он внедрил шину (посредник, который объединяет все системы в единую сеть, чтобы они работали синхронно и без сбоев) обмена данными от российской компании «Рексофт».

Какие есть проблемы и трудности

В интернете активизировались мошенники, которые пытаются обмануть российских импортёров посредством электронной почты, сообщил «Ведомостям» вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.

Контекст

Участники видеоигровой индустрии и представители Минпромторга обсудили вопрос введения прокатных удостоверений для видеоигр по аналогии с фильмами. Сама идея обсуждалась в рамках ограничения выхода международных студий на российский рынок.

Россия надеется выйти на рекордный товарооборот с Арменией в $14-16 млрд по итогам 2024 года, заявил посол в Ереване Сергей Копыркин. По его словам, в первом полугодии товарооборот превысил $8,3 млрд, что больше, чем за весь 2023 год — $7,4 млрд.

Новости предыдущего дня, 24 ноября — здесь.

#новости

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19 комментариев
Иностранный агент

Товарооборот с Арменией $14-16 млрд – это же вырос импорт коньяка и экспорт мяса для шашлыка? Ведь правда?)

1
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Вячеслав Романович

импорт коньяка и экспорт мясаа еще кетчупа и майонеза

7
3
2
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Слегка Придурковатый

Нет. Нарды на $14,88 млрд завезли.

6
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Румянцев

Просто особо крупная партия нардов

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Кирилл

В Армении добыча вулканических пород, вот их и импортируют.

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Слегка Придурковатый

«Например, одним из критериев получения прокатного удостоверения для иностранной видеоигры может стать ее адаптация под будущую отечественную игровую приставку или консоль»

А так как отечественных игровых приставок не существует, то... Хуй вам, а не прокатные удостоверения, буржуи!

4
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Вячеслав Романович

«Почта России» выставила на торги более 60 объектов недвижимости общей стоимостью 5,8 млрд рублей.
По итогам трех кварталов 2024 года чистый убыток «Почты России» составил 9,4 млрд рублей. Показатель более чем в три раза превысил результат за аналогичный период прошлого года.

https://www.gazeta.ru/business/news/2024/11/22/24444637.shtml

www.gazeta.ru
«Почта России» массово распродает имущество - Газета.Ru | Новости
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1
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