День 1006: Минпромторг планирует систематизировать информацию о переходе на отечественные решения

Россия надеется выйти на рекордный товарооборот с Арменией в $14-16 млрд по итогам 2024 года, заявил посол в Ереване Сергей Копыркин. По его словам, в первом полугодии товарооборот превысил $8,3 млрд, что больше, чем за весь 2023 год — $7,4 млрд.