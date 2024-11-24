День 1005: по итогам сентября 2024 года Россия нарастила ввоз вина из ЕС до максимума с апреля

По итогам большей части ноября 2024-го средняя цена на «вторичку» в 16 городах-миллионниках и Московской и Ленинградской областях составила 147,1 тысячи рублей за 1 м², увеличившись на 0,4% за месяц, подсчитали в «Циане». В «Этажах» зафиксировали снижение цены по России на 0,2%, до 123 тысяч рублей за 1 м².
Доллар — 102,58 рубля (на 1,9 рубля больше, чем 22 ноября), евро — 107,43 рубля (на 1,35 рубля больше).
Доллар преодолел важную психологическую отметку в 100₽.
И теперь всем уже пох&й, сколько он стоит. Пристегнитесь, идем на взлет!
1005, полёт нормальный.
Передайте Ильичу - нам и 200 по плечу!
На взлет идем не мы
Путин подписал закон ... Это должно помочь снизить закредитованность гражданНу да, сверхбогатые россияне кааак о кажутся от восьмого кредита, а банки кааак зафиксируют отсутствие просрочек по платежам.
макропруденциальные лимиты - думают мы не поймем (я не понял)
Знаменитые польские вина?! Курвабобровуха, видимо.