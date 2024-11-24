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Полина Лааксо
Деньги

День 1005: по итогам сентября 2024 года Россия нарастила ввоз вина из ЕС до максимума с апреля

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 ноября: доллар — 102,58 рубля (на 1,9 рубля больше, чем 22 ноября), евро — 107,43 рубля (на 1,35 рубля больше).

В Турции перестало работать iOS-приложение «Газпромбанка». СМИ также продолжают рассказывать о проблемах с картами UnionPay от «Газпромбанка» в разных странах: Мексике, Греции и других. При этом клиентам уже присылали уведомление, что карты отключены от сети UnionPay, поэтому снятие денег и оплата покупок и «недоступны».

Контекст

За сентябрь 2024 года ввоз в Россию вина из Евросоюза вырос до максимума с апреля и составил €47,1 млн. Главным поставщиком среди стран ЕС осталась Италия (€19,5 млн). В тройку также вошли Латвия (€10,8 млн) и Польша (€3,7 млн).

«РБК Инвестиции» собрали список ближайших дивидендных выплат в России. Среди компаний — кикшеринг Whoosh, платформа по поиску работы и сотрудников Headhunter, ритейлер Henderson, сеть клиник «Мать и дитя», лизинг «Европлан» и другие.

По итогам сентября 2024 года сильнее всего в России выросли зарплаты букмекеров и работников казино, подсчитали в «РИА Новости». Те, кто организовывал и проводил азартные игры и заключал пари, в среднем по стране получали примерно 103 тысячи рублей против 53,6 тысячи рублей годом ранее.

Владимир Путин подписал закон, который позволит ЦБ с 1 апреля 2025 года вводить макропруденциальные лимиты по ипотечным и автомобильным кредитам для россиян. Это должно помочь снизить закредитованность граждан и риски для финансовых организаций.

По итогам большей части ноября 2024-го средняя цена на «вторичку» в 16 городах-миллионниках и Московской и Ленинградской областях составила 147,1 тысячи рублей за 1 м², увеличившись на 0,4% за месяц, подсчитали в «Циане». В «Этажах» зафиксировали снижение цены по России на 0,2%, до 123 тысяч рублей за 1 м².

Новости предыдущего дня, 23 ноября — здесь.

#новости

33
22 комментария
S.Capusta

Доллар — 102,58 рубля (на 1,9 рубля больше, чем 22 ноября), евро — 107,43 рубля (на 1,35 рубля больше).

Доллар преодолел важную психологическую отметку в 100₽.
И теперь всем уже пох&й, сколько он стоит. Пристегнитесь, идем на взлет!

6
1
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Вадим Д.

1005, полёт нормальный.

3
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Я сказал свое имя машине

Передайте Ильичу - нам и 200 по плечу!

3
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Олег Волков

На взлет идем не мы

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Вадим Д.

Путин подписал закон ... Это должно помочь снизить закредитованность гражданНу да, сверхбогатые россияне кааак о кажутся от восьмого кредита, а банки кааак зафиксируют отсутствие просрочек по платежам.

2
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Олег Волков

макропруденциальные лимиты - думают мы не поймем (я не понял)

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Вадим Д.

Знаменитые польские вина?! Курвабобровуха, видимо.

1
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