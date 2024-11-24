День 1005: по итогам сентября 2024 года Россия нарастила ввоз вина из ЕС до максимума с апреля

В Турции перестало работать iOS-приложение «Газпромбанка». СМИ также продолжают рассказывать о проблемах с картами UnionPay от «Газпромбанка» в разных странах: Мексике, Греции и других. При этом клиентам уже присылали уведомление, что карты отключены от сети UnionPay, поэтому снятие денег и оплата покупок и «недоступны».