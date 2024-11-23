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Полина Лааксо
Деньги

Карты «Газпромбанка» отключили от платёжной сети UnionPay — РБК

Возможность снять деньги с карт UnionPay или оплатить ими покупку «недоступна».

  • Такое уведомление получили клиенты «Газпромбанка», пишет РБК со ссылкой на них. Редакция vc.ru обратилась с запросом в пресс-службу финансовой организации, но не получила ответ к моменту публикации заметки.
  • Оформить карту UnionPay для использования за границей пока можно в «Россельхозбанке» и «Азиатско-Тихоокеанском банке», но и они не застрахованы от проблем. Первый, например, уже сталкивался с перебоями в работе карт в июле 2024 года.
Источник: РБК
Источник: РБК
  • 21 ноября 2024 года «Газпромбанк» попал под санкции Минфина США. Тогда же в банке сообщили, что ограничения не повлияют на его работу на территории России.
  • 22 ноября «Газпромбанк» предупредил о возможных проблемах с работой карт UnionPay за рубежом и убрал их из списка доступных к оформлению. После этого клиенты стали замечать, что карты перестали работать в Венгрии, Вьетнаме, Германии, Казахстане, Катаре, Китае, ОАЭ, Сербии, Таиланде, Турции, Японии и на Шри-Ланке.
Полина Лааксо
Деньги
Клиенты «Газпромбанка» пожаловались, что карты UnionPay перестали работать в Венгрии, Вьетнаме, Германии, Казахстане, Катаре, Китае, ОАЭ, Сербии, Таиланде, Японии и на Шри-Ланке

#новости #газпромбанк #unionpay

22
28 комментариев
Олег

Гойда! Только выиграли. Ибо неча

12
1
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Zloy Marketolog
4
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Мистер Твистер
1
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dru dru

Наши банковские эксперты назвали эти карты "Рябинник"

3
1
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Artur Kuramshin

РСХБ пока работает, сегодня в Тае наличку снимал, но оплатить с нее что-то пока не получилось, даже Bolt за такси деньги списывать не хочет

1
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Михаил Анюков

Ну не хочет и не нужно

1
1
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Камиль Харисян

Откройте вайз или zen.com, они лояльны к p2p с криптобирж

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