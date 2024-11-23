Карты «Газпромбанка» отключили от платёжной сети UnionPay — РБК

Возможность снять деньги с карт UnionPay или оплатить ими покупку «недоступна».Такое уведомление получили клиенты «Газпромбанка», пишет РБК со ссылкой на них. Редакция vc.ru обратилась с запросом в пресс-службу финансовой организации, но не получила ответ к моменту публикации заметки.Оформить карту UnionPay для использования за границей пока можно в «Россельхозбанке» и «Азиатско-Тихоокеанском банке», но и они не застрахованы от проблем. Первый, например, уже сталкивался с перебоями в работе карт в июле 2024 года.Источник: РБК21 ноября 2024 года «Газпромбанк» попал под санкции Минфина США. Тогда же в банке сообщили, что ограничения не повлияют на его работу на территории России.22 ноября «Газпромбанк» предупредил о возможных проблемах с работой карт UnionPay за рубежом и убрал их из списка доступных к оформлению. После этого клиенты стали замечать, что карты перестали работать в Венгрии, Вьетнаме, Германии, Казахстане, Катаре, Китае, ОАЭ, Сербии, Таиланде, Турции, Японии и на Шри-Ланке.Полина ЛааксоДеньги4чКлиенты «Газпромбанка» пожаловались, что карты UnionPay перестали работать в Венгрии, Вьетнаме, Германии, Казахстане, Катаре, Китае, ОАЭ, Сербии, Таиланде, Японии и на Шри-Ланке То же касается Турции.#новости #газпромбанк #unionpay
Гойда! Только выиграли. Ибо неча
Наши банковские эксперты назвали эти карты "Рябинник"
РСХБ пока работает, сегодня в Тае наличку снимал, но оплатить с нее что-то пока не получилось, даже Bolt за такси деньги списывать не хочет
Ну не хочет и не нужно
Откройте вайз или zen.com, они лояльны к p2p с криптобирж