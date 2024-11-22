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Таня Боброва
Деньги

«Газпромбанк» и «Примсоцбанк» предупредили о возможных проблемах c работой карт UnionPay за рубежом

Накануне банки попали под санкции США.

  • С 21 ноября 2024 года в работе карт китайской платёжной системы UnionPay от «Газпромбанка» за рубежом могут «наблюдаться сложности», говорится в рассылке банка для держателей этих карт. Банк рекомендовал клиентам, которые находятся за границей, использовать наличные, пишет РБК.
  • В поддержке «Примсоцбанка» также сообщили, что «операции по картам UnionPay за границей могут быть заблокированы», добавляет Frank Media. Банк посоветовал клиентам за пределами России снять наличные в ближайшее время.
  • Издание уточняет, что сейчас карты UnionPay в России эмитируют «Газпромбанк», «Кредит Урал банк» (входит в группу «Газпромбанка»), «Примсоцбанк», «Азиатско-тихоокеанский банк» и РСХБ.
  • «Газпромбанк» и «Примсоцбанк», а также «БКС Банк», банк «Дом.рф», банк «Агророс», «ББР Банк» и некоторые другие компании, попали под санкции США 21 ноября 2024 года.
  • После этого в «Газпромбанке» сообщали, что банк, все его системы и офисы «работают в штатном режиме». Все карты, в том числе иностранных платёжных систем, продолжат работать на всей территории России.
  • В «Примсоцбанке» тоже заявили, что санкции «не влияют на работу», но приостановили приём переводов в валюте до получения новых правил от иностранных банков-корреспондентов. «БКС Банк» также рекомендовал клиентам приостановить переводы в валюте.

#новости #газпромбанк #unionpay

5 комментариев
Борис Кокляев

А то мы сами не догадались

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Александр Привалов

Сообщение удалено

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ЯжПрограммист

Не долго музыка играла

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Антон Лисин

Кто сейчас заграницей с UP, тем удачи.

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S.Capusta

Кроме Газпромбанка, в SDN лист внесены ещё и другие финансовые структуры России. И не только структуры: вижу в списке почти всех русских сотрудников ВТБ-Шанхай!

© из тг канала про Китай.

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Alexzz

Уже давно все , кому нужна карта за границей сделали Казахстан и прочие.

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