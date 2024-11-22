«Газпромбанк» и «Примсоцбанк» предупредили о возможных проблемах c работой карт UnionPay за рубежом

Накануне банки попали под санкции США.С 21 ноября 2024 года в работе карт китайской платёжной системы UnionPay от «Газпромбанка» за рубежом могут «наблюдаться сложности», говорится в рассылке банка для держателей этих карт. Банк рекомендовал клиентам, которые находятся за границей, использовать наличные, пишет РБК.В поддержке «Примсоцбанка» также сообщили, что «операции по картам UnionPay за границей могут быть заблокированы», добавляет Frank Media. Банк посоветовал клиентам за пределами России снять наличные в ближайшее время.Издание уточняет, что сейчас карты UnionPay в России эмитируют «Газпромбанк», «Кредит Урал банк» (входит в группу «Газпромбанка»), «Примсоцбанк», «Азиатско-тихоокеанский банк» и РСХБ.«Газпромбанк» и «Примсоцбанк», а также «БКС Банк», банк «Дом.рф», банк «Агророс», «ББР Банк» и некоторые другие компании, попали под санкции США 21 ноября 2024 года.После этого в «Газпромбанке» сообщали, что банк, все его системы и офисы «работают в штатном режиме». Все карты, в том числе иностранных платёжных систем, продолжат работать на всей территории России.В «Примсоцбанке» тоже заявили, что санкции «не влияют на работу», но приостановили приём переводов в валюте до получения новых правил от иностранных банков-корреспондентов. «БКС Банк» также рекомендовал клиентам приостановить переводы в валюте.#новости #газпромбанк #unionpay
А то мы сами не догадались
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Не долго музыка играла
Кто сейчас заграницей с UP, тем удачи.
Кроме Газпромбанка, в SDN лист внесены ещё и другие финансовые структуры России. И не только структуры: вижу в списке почти всех русских сотрудников ВТБ-Шанхай!
© из тг канала про Китай.
Уже давно все , кому нужна карта за границей сделали Казахстан и прочие.