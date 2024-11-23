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Полина Лааксо
Деньги

Турецкие банки перестали обслуживать личные и корпоративные карты UnionPay от «Газпромбанка» — ТАСС

В частности в Стамбуле и Анкаре.

  • При попытке снять деньги через банкоматы государственных и частных банков корреспонденты ТАСС получали ошибку. Либо техническую, либо предупреждение, что выбранный ими банк не обслуживает эти карты или не разрешает операции с ними.
  • Названия банков ТАСС не приводит, но уточняет: среди них есть в том числе организации «с иностранным участием».
Источник фото: РИАМО
Источник фото: РИАМО
  • 21 ноября 2024 года «Газпромбанк» попал под санкции Минфина США. Тогда же в банке сообщили, что ограничения не повлияют на его работу на территории России.
  • 22 ноября «Газпромбанк» предупредил о возможных проблемах с работой карт UnionPay за рубежом, убрал их из списка доступных к оформлению, а также объявил, что введёт комиссию за снятие наличных с кредитных карт «180 дней Unionpay» как для новых, так и для действующих клиентов.

#новости #газпромбанк #unionpay

22
21 комментарий
Maxim Gruzdev

Раз карты больше не работают - денежки в сохранности останутся. Получается, владельцы карт только выиграли. Сэкономил - считай, заработал.

7
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Black7

ГООООООООЛ

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Борис

Еще один аргумент в пользу санкций. Больше санкций хороших и разных, так РФ всех победит.

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Серж

Если ты спешил оставить унылый коммент про ножспинаэрдоганнаташа
То я тебя опередил

3
1
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Император Нолимоций

Тут скорее восточный дракон нефритовый стержень ниже спина слабый мангуст и —1 $5 off every $30 order Fashion Week Sale.

2
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Твердыня

Только выиграли, да?
Скрепышно

1
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