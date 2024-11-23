Турецкие банки перестали обслуживать личные и корпоративные карты UnionPay от «Газпромбанка»

В частности в Стамбуле и Анкаре.Обновлено в 18:24 мск: жалобы на проблемы с картами также поступили от россиян во многих других странах. По данным РБК, клиентам разослали уведомление, что карты «Газпромбанка» отключили от платёжной сети UnionPay.При попытке снять деньги через банкоматы государственных и частных банков корреспонденты ТАСС получали ошибку. Либо техническую, либо предупреждение, что выбранный ими банк не обслуживает эти карты или не разрешает операции с ними.Названия банков ТАСС не приводит, но уточняет: среди них есть в том числе организации «с иностранным участием».Источник фото: РИАМО21 ноября 2024 года «Газпромбанк» попал под санкции Минфина США. Тогда же в банке сообщили, что ограничения не повлияют на его работу на территории России.22 ноября «Газпромбанк» предупредил о возможных проблемах с работой карт UnionPay за рубежом, убрал их из списка доступных к оформлению, а также объявил, что введёт комиссию за снятие наличных с кредитных карт «180 дней Unionpay» как для новых, так и для действующих клиентов.#новости #газпромбанк #unionpay
Раз карты больше не работают - денежки в сохранности останутся. Получается, владельцы карт только выиграли. Сэкономил - считай, заработал.
Еще один аргумент в пользу санкций. Больше санкций хороших и разных, так РФ всех победит.
ГООООООООЛ
Банк не насрал в карманы турецкому бизнесу, а санкции поддержал! 😄
Если ты спешил оставить унылый коммент про ножспинаэрдоганнаташа
То я тебя опередил
Тут скорее восточный дракон нефритовый стержень ниже спина слабый мангуст и —1 $5 off every $30 order Fashion Week Sale.