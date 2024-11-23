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Полина Лааксо
Деньги

Клиенты «Газпромбанка» пожаловались, что карты UnionPay перестали работать в Венгрии, Вьетнаме, Германии, Казахстане, Катаре, Китае, ОАЭ, Сербии, Таиланде, Японии и на Шри-Ланке

То же касается Турции.

Обновлено в 18:00 мск: клиенты банка получили уведомление, что карты «Газпромбанка» отключили от платёжной сети UnionPay.

Дополнено в 18:16 мск: жалобы на проблемы также поступили от владельцев карт в Италии, Уругвае и Аргентине.

  • Банкоматы венгерского OTP — в Венгрии только он продолжал обслуживать карты UnionPay «Газпромбанка — выдают ошибку.
  • В Германии снять деньги не получается через банкоматы Deutsche Bank и Sparkasse. А в Астане также не проходит оплата покупок в магазинах.
  • Некоторые клиенты не смогли воспользоваться картами UnionPay «Газпромбанка» в Катаре. Собеседник ТАСС в одном из местных банков сказал на условиях анонимности, что проблемы «вероятно, не связаны с действиями местных банков, а возникли со стороны эмитента карты или платёжной системы».
  • Есть жалобы от россиян в Китае, Сербии, Японии и на Шри-Ланке. Банкоматы во Вьетнаме, ОАЭ и Таиланде выдают технические ошибки: что карта неактивна или заблокирована либо операция недоступна.
Источник фото: «Банки.ру»
Источник фото: «Банки.ру»
  • 21 ноября 2024 года «Газпромбанк» попал под санкции Минфина США. Тогда же в банке сообщили, что ограничения не повлияют на его работу на территории России.
  • 22 ноября «Газпромбанк» предупредил о возможных проблемах с работой карт UnionPay за рубежом, убрал их из списка доступных к оформлению и объявил, что введёт комиссию за снятие наличных с кредитных карт «180 дней Unionpay» для новых и действующих клиентов.
  • Оформить карту UnionPay для пользования за границей пока что можно в «Россельхозбанке» и «Азиатско-Тихоокеанском банке», но и они не застрахованы от ограничений. Первый, например, уже сталкивался с ними в июле 2024 года.

#новости #газпромбанк #unionpay

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97 комментариев
Пряничный дедушка

орешником перебило кабель к банкомату

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Simon Live

Как "Орешник" связан с этой новостью?

5
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Невкусно и грустно

Полина, еще одна негативная новость от вас - и я напишу модераторам!

10
5
1
1
1
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Полина Лааксо
Автор

а я!!! а яяяяяяяя..... я пожалуюсь модераторам на ваш ник! невкусно — негатив. грустно... тоже негатив! ВСЁЁЁЁЁЁЁЁ

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1
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Optimus

А что Полина должна игнорировать реальность?

4
1
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Владислав

Звучит так, будто-то весь мировой трындец устраивает Полина.

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k3rch

Если что:

17
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