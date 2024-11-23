Обновлено в 18:00 мск: клиенты банка получили уведомление, что карты «Газпромбанка» отключили от платёжной сети UnionPay.

Дополнено в 18:16 мск: жалобы на проблемы также поступили от владельцев карт в Италии, Уругвае и Аргентине.