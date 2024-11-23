То же касается Турции.Обновлено в 18:00 мск: клиенты банка получили уведомление, что карты «Газпромбанка» отключили от платёжной сети UnionPay. Дополнено в 18:16 мск: жалобы на проблемы также поступили от владельцев карт в Италии, Уругвае и Аргентине. Банкоматы венгерского OTP — в Венгрии только он продолжал обслуживать карты UnionPay «Газпромбанка — выдают ошибку.В Германии снять деньги не получается через банкоматы Deutsche Bank и Sparkasse. А в Астане также не проходит оплата покупок в магазинах.Некоторые клиенты не смогли воспользоваться картами UnionPay «Газпромбанка» в Катаре. Собеседник ТАСС в одном из местных банков сказал на условиях анонимности, что проблемы «вероятно, не связаны с действиями местных банков, а возникли со стороны эмитента карты или платёжной системы».Есть жалобы от россиян в Китае, Сербии, Японии и на Шри-Ланке. Банкоматы во Вьетнаме, ОАЭ и Таиланде выдают технические ошибки: что карта неактивна или заблокирована либо операция недоступна.Источник фото: «Банки.ру»21 ноября 2024 года «Газпромбанк» попал под санкции Минфина США. Тогда же в банке сообщили, что ограничения не повлияют на его работу на территории России.22 ноября «Газпромбанк» предупредил о возможных проблемах с работой карт UnionPay за рубежом, убрал их из списка доступных к оформлению и объявил, что введёт комиссию за снятие наличных с кредитных карт «180 дней Unionpay» для новых и действующих клиентов.Оформить карту UnionPay для пользования за границей пока что можно в «Россельхозбанке» и «Азиатско-Тихоокеанском банке», но и они не застрахованы от ограничений. Первый, например, уже сталкивался с ними в июле 2024 года.#новости #газпромбанк #unionpay
орешником перебило кабель к банкомату
Как "Орешник" связан с этой новостью?
Полина, еще одна негативная новость от вас - и я напишу модераторам!
а я!!! а яяяяяяяя..... я пожалуюсь модераторам на ваш ник! невкусно — негатив. грустно... тоже негатив! ВСЁЁЁЁЁЁЁЁ
А что Полина должна игнорировать реальность?
Звучит так, будто-то весь мировой трындец устраивает Полина.
Если что: