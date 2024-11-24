iOS-приложение «Газпромбанка» перестало работать в Турции — «РИА Новости»

Вечером 23 ноября 2024 года оно открывалось без проблем. Теперь выдаёт ошибку «Эта версия уже не поддерживается», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.Из App Store приложение «Газпромбанка» удалили ещё в апреле 2024 года. Уже установленные версии должны работать, сказано на сайте организации.В Google Play сервис доступен на момент публикации, но банк уже попросил клиентов обновить его до последней версии из-за риска удаления. Приложение также есть в RuStore и AppGallery.Источник фото: FT21 ноября 2024 года «Газпромбанк» попал под санкции Минфина США. Тогда же в банке сообщили, что ограничения не повлияют на его работу на территории России.22 ноября «Газпромбанк» предупредил о возможных проблемах с работой карт UnionPay за рубежом и убрал их из списка доступных к оформлению. После этого клиенты стали сообщать, что карты не работают в Венгрии, Вьетнаме, Германии, Казахстане, Катаре, Китае, ОАЭ, Сербии, Таиланде, Турции, Японии, на Шри-Ланке и в других странах.В клиентской рассылке банк сообщил, что выпущенные им карты UnionPay отключили от платёжной сети, поэтому «снятие средств и покупки недоступны».#новости #газпромбанк #unionpay
это реально событие недели!
зачем она варила ее в обертке
Это автор мема про скайп-файлообменник и картинок ШКЯ
Это мощные новости, а где это Беларусь?
вы не поняли) Эта юнионпей аля 5к стоила за открытие и теперь ее забанили во всех странах))) клиенты получили обычную дебетовку за 5к)))
Получается как, хозяева оформили санкцию и обезьяны заскулив и поджав хвост бросились молниеносно исполнять блокировку. Это история про то, как китай якобы угражает пендосам играя вялыми мускулами.