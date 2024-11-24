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Полина Лааксо
Сервисы

iOS-приложение «Газпромбанка» перестало работать в Турции — «РИА Новости»

Вечером 23 ноября 2024 года оно открывалось без проблем.

  • Теперь выдаёт ошибку «Эта версия уже не поддерживается», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
  • Из App Store приложение «Газпромбанка» удалили ещё в апреле 2024 года. Уже установленные версии должны работать, сказано на сайте организации.
  • В Google Play сервис доступен на момент публикации, но банк уже попросил клиентов обновить его до последней версии из-за риска удаления. Приложение также есть в RuStore и AppGallery.
Источник фото: FT
Источник фото: FT
  • 21 ноября 2024 года «Газпромбанк» попал под санкции Минфина США. Тогда же в банке сообщили, что ограничения не повлияют на его работу на территории России.
  • 22 ноября «Газпромбанк» предупредил о возможных проблемах с работой карт UnionPay за рубежом и убрал их из списка доступных к оформлению. После этого клиенты стали сообщать, что карты не работают в Венгрии, Вьетнаме, Германии, Казахстане, Катаре, Китае, ОАЭ, Сербии, Таиланде, Турции, Японии, на Шри-Ланке и в других странах.
  • В клиентской рассылке банк сообщил, что выпущенные им карты UnionPay отключили от платёжной сети, поэтому «снятие средств и покупки недоступны».

#новости #газпромбанк #unionpay

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22
11
65 комментариев
umudumu
15
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Строганов Иван

это реально событие недели!

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Павел Блахин

зачем она варила ее в обертке

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Альберт Григорьев

Это автор мема про скайп-файлообменник и картинок ШКЯ

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Светлана Завацкая

Это мощные новости, а где это Беларусь?

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SegaBoy

вы не поняли) Эта юнионпей аля 5к стоила за открытие и теперь ее забанили во всех странах))) клиенты получили обычную дебетовку за 5к)))

10
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Согласовано

Получается как, хозяева оформили санкцию и обезьяны заскулив и поджав хвост бросились молниеносно исполнять блокировку. Это история про то, как китай якобы угражает пендосам играя вялыми мускулами.

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