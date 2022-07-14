День 1004: за три квартала 2024 года российские покупатели потратили на товары из-за рубежа 189 млрд рублей

В Еврокомиссии сообщили, что оценят последствия блокирующих санкций США против «Газпромбанка», через который шла оплата российского трубопроводного газа. Участники рынка, опрошенные «Ъ», полагают, что санкции приведут к приостановке расчётов за поставки и самого экспорта в ЕС, но выход в итоге найдут.
По итогам сентября 2024 года Россия сократила импорт немецкого пива до минимума с 2022 года и нарастила ввоз из Чехии, Латвии и Литвы, рассказало «РИА Новости»Вообще не понимаю, зачем пить забугорное, когда оно уступает практически во всем нашему крафту. Говорю как пивозавр со стажем. Разве что наше дороже, с другой стороны 500р за банку это около 2000-2500р на вечер, это по сегодняшним меркам уже не деньги.
Говорю как пивозавр со стажемПруфов конечно же не будет
на самом деле правда, что что а пиво в целом у нас уже нормальное
Шаг 1. Девальвируем рубль.
Шаг 2. Хвастаемся что россияне начали тратить больше рублей 🤗💖💁
Россияне начали тратить больше рублей. Бухают россияне. ))
Продажи алкоголя в России обновили исторический максимум. С января по октябрь в России в рознице было продано 184,2 млн дал алкогольной продукции. Это стало наибольшим показателем с 2017 года.
Ну что россияне? Не надоело ещё терпеть эти плевки запада себе в лицо? Может пора уже объединиться в едином порыве и показать им кузькину мать? ⚔
Самое страшное, что могут сделать россияне для запада - это разом переехать туда