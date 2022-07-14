День 1004: за три квартала 2024 года российские покупатели потратили на товары из-за рубежа 189 млрд рублей

В январе-сентябре 2024 года российские потребители потратили 189 млрд рублей на товары из-за рубежа на разных интернет-площадках, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли. Это на 62% больше год к году. За весь 2023 год этот показатель составил 197 млрд рублей.