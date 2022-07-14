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Полина Лааксо
Деньги

День 1004: за три квартала 2024 года российские покупатели потратили на товары из-за рубежа 189 млрд рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: Unsplash
Источник фото: Unsplash

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-25 ноября: доллар — 102,58 рубля (на 1,9 рубля больше, чем 22 ноября), евро — 107,43 рубля (на 1,35 рубля больше).

Британский банк HSBC прекратил обрабатывать платежи из России и Беларуси, а также в Россию и Беларусь. Любые транзакции, связанные с этими странами, могут приостановить для проверки и в конечном счёте отклонить.

Карты «Газпромбанка», который попал под блокирующие санкции Минфина США, отключили от платёжной сети UnionPay, следует из уведомления для клиентов. Ранее они жаловались на проблемы со снятием денег и оплатой покупок в разных странах мира.

Контекст

В январе-сентябре 2024 года российские потребители потратили 189 млрд рублей на товары из-за рубежа на разных интернет-площадках, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли. Это на 62% больше год к году. За весь 2023 год этот показатель составил 197 млрд рублей.

Суд ЕС отказал UniCredit в обеспечительных мерах по иску к ЕЦБ — тот вынуждает итальянский банк побыстрее уйти из России. UniCredit не смог доказать суду, что непринятие мер нанесёт ему «непоправимый» ущерб.

По итогам сентября 2024 года Россия сократила импорт немецкого пива до минимума с 2022 года и нарастила ввоз из Чехии, Латвии и Литвы, рассказало «РИА Новости».

В Еврокомиссии сообщили, что оценят последствия блокирующих санкций США против «Газпромбанка», через который шла оплата российского трубопроводного газа. Участники рынка, опрошенные «Ъ», полагают, что санкции приведут к приостановке расчётов за поставки и самого экспорта в ЕС, но выход в итоге найдут.

Премьер Молдовы рассказал, что правительство ищет возможность возобновить денежные переводы из России. По словам политика, из-за запретов пострадали «несколько сотен тысяч» трудовых мигрантов, которые уехали из Молдовы в Россию работать.

Новости предыдущего дня, 22 ноября — здесь.

#новости

22
19 комментариев
Доктор Богомол Табогган

По итогам сентября 2024 года Россия сократила импорт немецкого пива до минимума с 2022 года и нарастила ввоз из Чехии, Латвии и Литвы, рассказало «РИА Новости»Вообще не понимаю, зачем пить забугорное, когда оно уступает практически во всем нашему крафту. Говорю как пивозавр со стажем. Разве что наше дороже, с другой стороны 500р за банку это около 2000-2500р на вечер, это по сегодняшним меркам уже не деньги.

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d679eaad610471402e548ca689df29

Говорю как пивозавр со стажемПруфов конечно же не будет

2
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Aino Ottowitch

на самом деле правда, что что а пиво в целом у нас уже нормальное

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Запопу Кусь

Шаг 1. Девальвируем рубль.
Шаг 2. Хвастаемся что россияне начали тратить больше рублей 🤗💖💁

1
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S.Capusta

Россияне начали тратить больше рублей. Бухают россияне. ))

Продажи алкоголя в России обновили исторический максимум. С января по октябрь в России в рознице было продано 184,2 млн дал алкогольной продукции. Это стало наибольшим показателем с 2017 года.

1
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Иванов Иван

Ну что россияне? Не надоело ещё терпеть эти плевки запада себе в лицо? Может пора уже объединиться в едином порыве и показать им кузькину мать? ⚔

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Камиль Харисян

Самое страшное, что могут сделать россияне для запада - это разом переехать туда

1
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