День 1003: попавшие под санкции США банки предупредили о проблемах c работой карт UnionPay за рубежом

Зеленоградское предприятие «НМ-Тех» запланировало проекты по производству чипов для SIM-карт, токенов электронных подписей, банковских и транспортных карт, а также загранпаспортов, заметил «Ъ». По словам близкого к компании источника газеты, эти проекты «делают первые шаги», какие-либо прогнозы преждевременны, как и оценка инвестиций.
Платежная система UnionPay не работает, мир в Китае не работает, братцы но как же так? И в Брикс даже состоите.
Вертели на нефритовом стержне.
Зацените какая ирония.
Год назад рассказывали, что "только выиграле" потеряв разработчика, преподававшего в универе, а теперь
Минцифры готовит новые условия для продления аккредитации крупным IT-компаниям с выручкой от 1 млрд руб. Им, возможно, придется заняться поддержкой вузов путем их оснащения и отправки туда своих сотрудников в качестве ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
https://www.kommersant.ru/doc/7312065
Над этим мы уже угорали пару дней назад
Обкашливали тут: https://vc.ru/legal/1663195-mincifry-predlozhilo-obyazat-krupnyi-it-biznes-otpravlyat-sotrudnikov-prepodavat-v-vuzah-chtoby-sohranit-akkreditaciyu-i-lgoty
Лайк! Хоть и баян уже...мы это обныли...
Так сбежали всякие мутные и нелояьные.
Сейчас остались только кристально чистые и преданные Родине и партии.
Только таких бойцов учебного фронта и можно подпускать к нашей молодёжи.