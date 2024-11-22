День 1003: попавшие под санкции США банки предупредили о проблемах c работой карт UnionPay за рубежом

«Сбер» начал предлагать компаниям брать кредиты в Беларуси, где у него работает дочерний банк, узнало Frank Media. Ставка рефинансирования в стране позволяет банкам выдавать с баланса местных «дочек» более дешевые, хоть и валютные кредиты. По словам источника, кредитование в «дружественных» банках — не новая практика, но она «не всегда была удачной в прежние годы».