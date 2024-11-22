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Таня Боброва
Деньги

День 1003: попавшие под санкции США банки предупредили о проблемах c работой карт UnionPay за рубежом

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: irishtimes.com
Источник: irishtimes.com

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 ноября: доллар — 100,68 рубля (на 46 копеек больше, чем 21 ноября), евро — 106,08 рубля (почти на 27 копеек больше).

Попавший под санкции США «Газпромбанк» предупредил клиентов о возможных проблемах со своими картами платёжной системы UnionPay за рубежом, пишет РБК. В поддержке «Примсоцбанка» также сообщили, что «операции по картам UnionPay за границей могут быть заблокированы», добавляет Frank Media.

«Сбер» начал предлагать компаниям брать кредиты в Беларуси, где у него работает дочерний банк, узнало Frank Media. Ставка рефинансирования в стране позволяет банкам выдавать с баланса местных «дочек» более дешевые, хоть и валютные кредиты. По словам источника, кредитование в «дружественных» банках — не новая практика, но она «не всегда была удачной в прежние годы».

Кто и как адаптируется

Зеленоградское предприятие «НМ-Тех» запланировало проекты по производству чипов для SIM-карт, токенов электронных подписей, банковских и транспортных карт, а также загранпаспортов, заметил «Ъ». По словам близкого к компании источника газеты, эти проекты «делают первые шаги», какие-либо прогнозы преждевременны, как и оценка инвестиций.

Телекомоператоры могут получить ещё одну меру поддержки для покупки отечественного оборудования для магистральных сетей связи и запуска 5G — льготные кредиты. Такое мероприятие есть в паспорте федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет» по готовящемуся нацпроекту «Экономика данных», рассказали источники «Ведомостей». Нацпроект находится на финальном этапе согласования, уточнили в Минцифры.

Новости предыдущего дня, 21 ноября — здесь.

#новости

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11
29 комментариев
местный житель

Платежная система UnionPay не работает, мир в Китае не работает, братцы но как же так? И в Брикс даже состоите.

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Буквоед

Вертели на нефритовом стержне.

4
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Вячеслав Романович

Зацените какая ирония.
Год назад рассказывали, что "только выиграле" потеряв разработчика, преподававшего в универе, а теперь

Минцифры готовит новые условия для продления аккредитации крупным IT-компаниям с выручкой от 1 млрд руб. Им, возможно, придется заняться поддержкой вузов путем их оснащения и отправки туда своих сотрудников в качестве ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
https://www.kommersant.ru/doc/7312065

4
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Black7

Над этим мы уже угорали пару дней назад

2
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Слегка Придурковатый

Обкашливали тут: https://vc.ru/legal/1663195-mincifry-predlozhilo-obyazat-krupnyi-it-biznes-otpravlyat-sotrudnikov-prepodavat-v-vuzah-chtoby-sohranit-akkreditaciyu-i-lgoty

1
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Po...

Лайк! Хоть и баян уже...мы это обныли...

1
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Иванов Иван

Так сбежали всякие мутные и нелояьные.
Сейчас остались только кристально чистые и преданные Родине и партии.
Только таких бойцов учебного фронта и можно подпускать к нашей молодёжи.

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