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Таня Боброва
Деньги

День 1002: количество выданных автокредитов в октябре 2024 года снизилось на 35% к сентябрю — до 110,6 тысячи

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: avtoshkola.msk.ru
Источник: avtoshkola.msk.ru

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 ноября: доллар — 100,22 рубля (на 18 копеек больше, чем 20 ноября), евро — 105,81 рубля (почти на 8 копеек больше).

ЦБ определился с порядком аннулирования лицензий филиалов, которые зарубежные банки могут открывать в России с 1 сентября 2024 года, пишут «Ведомости». Он должен обеспечить защиту российских кредиторов и ускорить процесс ликвидации.

Какие есть проблемы и трудности

Один из старейших зарубежных инвесторов в российскую коммерческую недвижимость покидает этот рынок, пишет РБК. Австрийская Warimpex продала последний актив — МФК «Аэропорт-сити» в Санкт-Петербурге.

На 20 ноября 2024 года в России припарковано более половины всего парка оставшихся Airbus A320neo и А321neo, узнал «Ъ». По данным газеты, причина в сложностях с обслуживанием двигателей, из-за чего перевозчики оказались вынуждены экономить ресурсы.

Кто и как адаптируется

Сеть строительных магазинов «OBI Россия» планирует разместить около 26 тысяч товаров для дома и ремонта, технику, новогодние ели и прочее на Ozon, пишет РБК. Товары будут продаваться под брендом OBI, несмотря на то что немецкая OBI GmbH пыталась запретить бывшей «дочке» в России использовать её бренд. Сейчас спор за бренд находится в процессе урегулирования, сказали в компании.

Шинный завод Gislaved в Ульяновске (ранее Bridgestone) возобновил производство. В 2025 году завод планирует выпустить 1,2 млн шин, пишет ТАСС со ссылкой на холдинг «Кордиант».

Турецкий бренд «уличной» одежды Les Benjamins открыл 16 ноября 2024 года корнер в универмаге «Цветной», пишет Shopper’s. Компания также ищет помещения под собственные магазины. Первый должен открыться в конце декабря в московском ТЦ «Авиапарк».

Контекст

Количество выданных автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом в октябре 2024 года составило 110,6 тысячи, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 35%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Год к году показатель вырос на 7,5%.

Новости предыдущего дня, 20 ноября — здесь.

#новости

66
11
11
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79 комментариев
KK

Меня больше интересует, кто эти 110,6 тысяч, которые готовы брать автокредит под 30-40% годовых... Это что на машине надо перевозить, чтобы отбить такую переплату?

10
1
1
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Согласовано

раньше так делали, брали кредит прям в автосалоне. за это полагалась скидка и плюшки. потом этот кредит сразу же гасили чуть ли не в тот же день.

5
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Вячеслав Романович

вероятнее всего, половина из этих 110 тысяч какой-нибудь трейд ин. и реальный кредит не на всю цену нового авто.

1
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Михаил Никульшин

Схем больше, чем одна, вот пара очевидных примеров:
- бюджетники (врачи-учителя-силовики) сметают низ рынка, потому что скидка -20% на лады и хавалы - не возьмешь сегодня, завтра будет поздно)
- серединку распродают под 0-5% - у каждого китайца есть фальшивая рассрочка - компенсация процентов
- верх берут под дикий процент с соответствующей скидкой и закрывают за год

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Будущее вчера

кто эти 110,6 тысяч, которые готовы брать автокредит под 30-40% годовых...Те, кто по спецпрограмме дилера получают скидку до 20% на автомобиль и гасят кредит на следующий день

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Вадим Д.

Один из старейших зарубежных инвесторов в российскую коммерческую недвижимость покидает этот рынокПоцреот подумает: уходить не хотели и цеплялись изо всех сил.
Правда: распродавались.

11
1
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Ivan. Zakladka

Правда: распродавались.Истинная правда: переоформили на приближенных с опционом на выкуп или кулуарным договором.

2
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