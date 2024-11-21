День 1002: количество выданных автокредитов в октябре 2024 года снизилось на 35% к сентябрю — до 110,6 тысячи

Сеть строительных магазинов «OBI Россия» планирует разместить около 26 тысяч товаров для дома и ремонта, технику, новогодние ели и прочее на Ozon, пишет РБК. Товары будут продаваться под брендом OBI, несмотря на то что немецкая OBI GmbH пыталась запретить бывшей «дочке» в России использовать её бренд. Сейчас спор за бренд находится в процессе урегулирования, сказали в компании.
Меня больше интересует, кто эти 110,6 тысяч, которые готовы брать автокредит под 30-40% годовых... Это что на машине надо перевозить, чтобы отбить такую переплату?
раньше так делали, брали кредит прям в автосалоне. за это полагалась скидка и плюшки. потом этот кредит сразу же гасили чуть ли не в тот же день.
вероятнее всего, половина из этих 110 тысяч какой-нибудь трейд ин. и реальный кредит не на всю цену нового авто.
Схем больше, чем одна, вот пара очевидных примеров:
- бюджетники (врачи-учителя-силовики) сметают низ рынка, потому что скидка -20% на лады и хавалы - не возьмешь сегодня, завтра будет поздно)
- серединку распродают под 0-5% - у каждого китайца есть фальшивая рассрочка - компенсация процентов
- верх берут под дикий процент с соответствующей скидкой и закрывают за год
кто эти 110,6 тысяч, которые готовы брать автокредит под 30-40% годовых...Те, кто по спецпрограмме дилера получают скидку до 20% на автомобиль и гасят кредит на следующий день
Один из старейших зарубежных инвесторов в российскую коммерческую недвижимость покидает этот рынокПоцреот подумает: уходить не хотели и цеплялись изо всех сил.
Правда: распродавались.
Правда: распродавались.Истинная правда: переоформили на приближенных с опционом на выкуп или кулуарным договором.