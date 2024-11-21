День 1002: количество выданных автокредитов в октябре 2024 года снизилось на 35% к сентябрю — до 110,6 тысячи

Сеть строительных магазинов «OBI Россия» планирует разместить около 26 тысяч товаров для дома и ремонта, технику, новогодние ели и прочее на Ozon, пишет РБК. Товары будут продаваться под брендом OBI, несмотря на то что немецкая OBI GmbH пыталась запретить бывшей «дочке» в России использовать её бренд. Сейчас спор за бренд находится в процессе урегулирования, сказали в компании.