День 1001: экспорт из Японии в Россию вырос в октябре на 52,8% год к году, банки улучшили доходность рублёвых вкладов в ожидании роста ключевой ставки

ЦБ установил критерии, которым с 2025 года должны соответствовать иностранные организации, где российские депозитарии могут хранить иностранные ценные бумаги. Теперь к ним смогут отнести не только центральные депозитарии, международные централизованные системы и расчётные биржевые депозитарии, но и другие структуры — например, те, что «обеспечивают равенство количества ценных бумаг, отражаемых на счёте в российском депозитарии, и количества таких же активов, учитывающихся в его интересах в вышестоящем учётном институте». Расширили и список юрисдикций, в институтах которых можно хранить такие бумаги.