День 1001: экспорт из Японии в Россию вырос в октябре на 52,8% год к году, банки улучшили доходность рублёвых вкладов в ожидании роста ключевой ставки

ЦБ установил критерии, которым с 2025 года должны соответствовать иностранные организации, где российские депозитарии могут хранить иностранные ценные бумаги. Теперь к ним смогут отнести не только центральные депозитарии, международные централизованные системы и расчётные биржевые депозитарии, но и другие структуры — например, те, что «обеспечивают равенство количества ценных бумаг, отражаемых на счёте в российском депозитарии, и количества таких же активов, учитывающихся в его интересах в вышестоящем учётном институте». Расширили и список юрисдикций, в институтах которых можно хранить такие бумаги.
российские банки стали улучшать доходность рублёвых вкладов в ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2024 года.
Хорошо, если так. Плохо, если тянут все деньги, а потом хлоп, и заморозили на 50 лет. Хотя о чем я, Набиуллина сказала, что это бред. ))
У правительства буквально возможность напечатать бесконечное количество денег и держать процентную ставку сколько угодно, но Вася Пупкин сказал что заморозят, значит заморозят! Не пробовал иметь собственное мнение и анализировать хоть каплю втираемого тебе контента?
Наби (буду сокращать, больно длинная фамилия для нынешнего времени) ещё всем покажет.
Отпуск в Турции не понадобится, у нас будет такое же.
У нас же правовое государство. И без заморозки можно обойтись. Лишь только бакс до цифр байдена опустить
А я согласен с этой гипотезой. Получил недавно SMS от ВТБ (кстати, @ВТБ, сцк, я закрыл счета четыре года назад — какого ..?!) про вклады под 24%, подумал: куда они бегут с опережением-то? И сразу вспомнил, как директор Института социально-экономических исследований (который, среди прочего, готовит данные для Думы и правительства, на минуточку) недавно рассуждал о заморозке. Его аргументы, кстати, кажутся убедительнее, чем Сахипзадовновы.
И все прекрасно склеивается: повышают, чтобы перед заморозкой успели побольше занести.
А Набиуллина может что угодно говорить. ЦБ хоть и самостоятельный, но законодательной инициативой не наделен, вето наложить ни на какой закон не сможет — утрется и будет исполнять.
ИТ-компании могут обязать отправлять своих сотрудников преподавать в вузах и предлагать стажировкиО как, практикующие подневольные преподы?
Раньше так только с бюджетниками могли поступать.
доля китайских брендов сократилась параллельно росту доли LadaЭх, не обошлось без ложки дёгтя для китайских товарищей.
Не всё ещё вам отдано, есть скрепы в РФ, на которых и бюджеты пилить можно красивые, и патриотов радовать.