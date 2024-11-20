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Полина Лааксо
Деньги

День 1001: экспорт из Японии в Россию вырос в октябре на 52,8% год к году, банки улучшили доходность рублёвых вкладов в ожидании роста ключевой ставки

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: Travel and Leisure Asia
Источник фото: Travel and Leisure Asia

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 ноября: доллар — 100,03 рубля (на 9 копеек больше, чем 19 ноября), евро — 105,73 рубля (на 27 копеек больше).

По данным аналитиков Frank RG, российские банки стали улучшать доходность рублёвых вкладов в ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2024 года — с 21% до 22-23%.

День 1001: экспорт из Японии в Россию вырос в октябре на 52,8% год к году, банки улучшили доходность рублёвых вкладов в ожидании роста ключевой ставки

ЦБ установил критерии, которым с 2025 года должны соответствовать иностранные организации, где российские депозитарии могут хранить иностранные ценные бумаги. Теперь к ним смогут отнести не только центральные депозитарии, международные централизованные системы и расчётные биржевые депозитарии, но и другие структуры — например, те, что «обеспечивают равенство количества ценных бумаг, отражаемых на счёте в российском депозитарии, и количества таких же активов, учитывающихся в его интересах в вышестоящем учётном институте». Расширили и список юрисдикций, в институтах которых можно хранить такие бумаги.

Какие есть проблемы и трудности

Минцифры прорабатывает новые обязательные критерии для продления аккредитации крупным ИТ-компаниям, рассказали источники «Ъ» в отрасли. Их могут обязать отправлять своих сотрудников преподавать в вузах и предлагать стажировки.

Контекст

В октябре 2024 года Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 45,8% год к году, сообщило ТАСС со ссылкой на японский Минфин. Показатель в денежном выражении не приводят, но общий объём экспорта из Японии в Россию вырос на 52,8% по сравнению с октябрём 2023 года и составил 31,47 млрд иен. Импорт из России по итогам месяца — 76,28 млрд иен.

По итогам октября 2024 года продажи новых легковых китайских автомобилей в России достигли почти 98,16 тысячи штук — это рекордный показатель. Но доля китайских брендов сократилась параллельно росту доли Lada.

Новости предыдущего дня, 19 ноября — здесь.

#новости

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18 комментариев
S.Capusta

российские банки стали улучшать доходность рублёвых вкладов в ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2024 года.

Хорошо, если так. Плохо, если тянут все деньги, а потом хлоп, и заморозили на 50 лет. Хотя о чем я, Набиуллина сказала, что это бред. ))

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Corsac

У правительства буквально возможность напечатать бесконечное количество денег и держать процентную ставку сколько угодно, но Вася Пупкин сказал что заморозят, значит заморозят! Не пробовал иметь собственное мнение и анализировать хоть каплю втираемого тебе контента?

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Вадим Д.

Наби (буду сокращать, больно длинная фамилия для нынешнего времени) ещё всем покажет.
Отпуск в Турции не понадобится, у нас будет такое же.

1
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Черномырдэн

У нас же правовое государство. И без заморозки можно обойтись. Лишь только бакс до цифр байдена опустить

1
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Император Нолимоций

А я согласен с этой гипотезой. Получил недавно SMS от ВТБ (кстати, @ВТБ, сцк, я закрыл счета четыре года назад — какого ..?!) про вклады под 24%, подумал: куда они бегут с опережением-то? И сразу вспомнил, как директор Института социально-экономических исследований (который, среди прочего, готовит данные для Думы и правительства, на минуточку) недавно рассуждал о заморозке. Его аргументы, кстати, кажутся убедительнее, чем Сахипзадовновы.

И все прекрасно склеивается: повышают, чтобы перед заморозкой успели побольше занести.

А Набиуллина может что угодно говорить. ЦБ хоть и самостоятельный, но законодательной инициативой не наделен, вето наложить ни на какой закон не сможет — утрется и будет исполнять.

1
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Вадим Д.

ИТ-компании могут обязать отправлять своих сотрудников преподавать в вузах и предлагать стажировкиО как, практикующие подневольные преподы?
Раньше так только с бюджетниками могли поступать.

2
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Вадим Д.

доля китайских брендов сократилась параллельно росту доли LadaЭх, не обошлось без ложки дёгтя для китайских товарищей.
Не всё ещё вам отдано, есть скрепы в РФ, на которых и бюджеты пилить можно красивые, и патриотов радовать.

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