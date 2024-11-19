День 1000: выдача кредитных карт в России упала до минимума с начала 2024 года

Пользователи потратили 52,4 млрд рублей на покупку видеоигр в третьем квартале 2024 года в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на онлайн-школу в сфере разработки компьютерных игр XYZ. Речь про затраты на игры как для ПК и приставок, так и для мобильных устройств. Такие данные школа получила в результате опроса 1500 геймеров и анализа состояния рынка.