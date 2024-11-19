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Таня Боброва
Деньги

День 1000: выдача кредитных карт в России упала до минимума с начала 2024 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: piqsels.com / РБК
Источник: piqsels.com / РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 ноября: доллар — 99,94 рубля (почти на 6 копеек меньше, чем 18 ноября), евро — 105,46 рубля (на 25 копеек меньше).

Выдача кредитных карт в октябре 2024 года сократилась на 21,9% по сравнению с январём 2024 года — до 1,58 млн. Это минимальное значение с начала года, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй. Количество выданных кредитных карт в октябре сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 15,9%.

Какие есть проблемы и трудности

Крупные китайские банки начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями, узнал РБК. В чёрный список попали адреса в Гонконге, Турции и России.

Контекст

В сентябре 2024 года импорт алмазов из России в Индию упал на 96% год к году и составил 37 тысяч карат, сообщило индийское министерство торговли и промышленности. Этот объём оценивался в $1,5 млн. В сентябре 2023-го Индия импортировала 917 тысяч карат на сумму $112 млн.

Пользователи потратили 52,4 млрд рублей на покупку видеоигр в третьем квартале 2024 года в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на онлайн-школу в сфере разработки компьютерных игр XYZ. Речь про затраты на игры как для ПК и приставок, так и для мобильных устройств. Такие данные школа получила в результате опроса 1500 геймеров и анализа состояния рынка.

Новости предыдущего дня, 18 ноября — здесь.

#новости

11
24 комментария
umudumu

Три года назад не думал, что счётчик когда-нибудь дойдёт до тысячи 😢

10
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Alex Nosov

уверен, никто не думал, особенно сторонники, а теперь все реже вскукареки про "по плану" и "на пользу"

1
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Dima Prod.

Теперь идём к 10000

1
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Alex

Интересно, немцы тоже считали дни?
Вроде "День 1000, Дойчебанк в очередной раз поднял ставку на +2%"

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Big Lebovvski (Владислав)

А что такое караты применительно к алмазам? Когда говорят брюлик в энное кол-во карат я понимаю, а алмаз в каратах это как?

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Слегка Придурковатый

Масса, чо непонятного.

6
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Слегка Придурковатый

До обнуления счётчика осталось всего-то 488 дней. Большая часть пути уже пройдена.

1
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