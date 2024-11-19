День 1000: выдача кредитных карт в России упала до минимума с начала 2024 года

Выдача кредитных карт в октябре 2024 года сократилась на 21,9% по сравнению с январём 2024 года — до 1,58 млн. Это минимальное значение с начала года, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй. Количество выданных кредитных карт в октябре сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 15,9%.
Три года назад не думал, что счётчик когда-нибудь дойдёт до тысячи 😢
уверен, никто не думал, особенно сторонники, а теперь все реже вскукареки про "по плану" и "на пользу"
Теперь идём к 10000
Интересно, немцы тоже считали дни?
Вроде "День 1000, Дойчебанк в очередной раз поднял ставку на +2%"
А что такое караты применительно к алмазам? Когда говорят брюлик в энное кол-во карат я понимаю, а алмаз в каратах это как?
Масса, чо непонятного.
До обнуления счётчика осталось всего-то 488 дней. Большая часть пути уже пройдена.