День 999: объём интернет-торговли в России за девять месяцев 2024 года вырос на 43% — до 6,2 трлн рублей

Объём интернет-торговли в России за девять месяцев 2024 года вырос на 43% год к году и составил 6,2 трлн рублей. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации компаний интернет-торговли. 97% от общего объёма — это покупки в российских интернет-магазинах и на маркетплейсах, на трансграничную торговлю за указанный период приходится 3%.