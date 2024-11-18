День 999: объём интернет-торговли в России за девять месяцев 2024 года вырос на 43% — до 6,2 трлн рублей

Рост онлайн-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса в четвёртом квартале 2024 года может составить 26,8% год к году, достигнув 378 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на прогноз Infoline. Годом ранее рост составлял 57%. Доставка обходится игрокам всё дороже из-за роста расходов на склады, зарплаты курьерам и повышения ключевой ставки ЦБ, что привело к подорожанию заёмного капитала.
Тут уже новости из будущего вышли 🤣
Интересно, она до сих в Сбере трудится?)
А почему сердечки к этому комментарию. Типа все одобряют и все хотят?
"День 999"
"доллар — 99,99 рубля"
Красивое.
Жаль что не только показывают, но еще и продают
Завтра юбилей!
Объём инвестиций группы «Соллерс» в 2022-2026 годы составит 20,5 млрд рублейВот любопытно, это нашлись какие-то буратины или речь про "инвестиции" из госбюджета?