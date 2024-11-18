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Таня Боброва
Деньги

День 999: объём интернет-торговли в России за девять месяцев 2024 года вырос на 43% — до 6,2 трлн рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.pexels.com%2Fru-ru%2Fphoto%2F1488463%2F&amp;postId=" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Edgars Kisuro / Pexels</a>
Источник: Edgars Kisuro / Pexels

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16-18 ноября: доллар — 99,99 рубля (на 97 копеек больше, чем 15 ноября), евро — 105,71 рубля (на 1,2 рубля больше).

Кто и как адаптируется

Объём инвестиций группы «Соллерс» в 2022-2026 годы составит 20,5 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя совета директоров компании Адиля Ширинова. Из них 12 млрд будет вложено в организацию производства автокомпонентов, ещё 8,5 млрд — в разработку и организацию выпуска автотехники.

Контекст

Объём интернет-торговли в России за девять месяцев 2024 года вырос на 43% год к году и составил 6,2 трлн рублей. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации компаний интернет-торговли. 97% от общего объёма — это покупки в российских интернет-магазинах и на маркетплейсах, на трансграничную торговлю за указанный период приходится 3%.

Около 35% высококритичных киберинцидентов, произошедших в российских организациях с начала 2024 года, были связаны с небезопасной парольной политикой для учётных записей администраторов, пишет РБК со ссылкой на Bi.zone, которая проанализировала кейсы более 100 российских компаний.

По итогам девяти месяцев 2024 года чистая прибыль микрофинансовых компаний составила 12,5 млрд рублей, что на 34% меньше, чем годом ранее, пишет «Ъ». Снижение происходит на фоне ужесточения регулирования отрасли со стороны ЦБ, отмечает газета.

Рост онлайн-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса в четвёртом квартале 2024 года может составить 26,8% год к году, достигнув 378 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на прогноз Infoline. Годом ранее рост составлял 57%. Доставка обходится игрокам всё дороже из-за роста расходов на склады, зарплаты курьерам и повышения ключевой ставки ЦБ, что привело к подорожанию заёмного капитала.

С января по октябрь 2024 года в России в рознице продали 184,2 млн дал алкогольной продукции, рассказали «РБК Вино» в Росалкогольтабакрегулировании. Это стало наибольшим показателем с 2017 года. Продажи алкоголя превысили показатель за аналогичный период 2023-го на 0,8%, а с 2017 года выросли на 21%.

Новости предыдущего дня, 17 ноября — здесь.

#новости

22
13 комментариев
Alex

Тут уже новости из будущего вышли 🤣

8
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Укладчик стекловаты

Интересно, она до сих в Сбере трудится?)

3
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Альвар

А почему сердечки к этому комментарию. Типа все одобряют и все хотят?

1
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Слегка Придурковатый

"День 999"
"доллар — 99,99 рубля"

Красивое.

7
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Тимур Чумаков

Жаль что не только показывают, но еще и продают

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Евгений Калинин

Завтра юбилей!

4
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Alex Nosov

Объём инвестиций группы «Соллерс» в 2022-2026 годы составит 20,5 млрд рублейВот любопытно, это нашлись какие-то буратины или речь про "инвестиции" из госбюджета?

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