Суд ЕС отклонил просьбу UniCredit «заморозить» предписание ЕЦБ о сокращении бизнеса в России

Итальянский банк просил приостановить исполнение, пока суд рассматривает его иск к регулятору.В Суд Евросоюза UniCredit обратился летом 2024 года. Об отказе по ходатайству сообщило Frank Media со ссылкой решение. Оно направлено к материнской структуре, а не российскому филиалу.Банк не смог доказать суду, что непринятие такой меры приведёт к «непоправимому» ущербу. А ссылаться на российские законы, чтобы избежать обязательств, установленных правом ЕС, нельзя.Источник фото: «Интерфакс» Итальянский UniCredit, как сообщало Bloomberg, ещё в мае 2022 года начал предварительные переговоры о продаже бизнеса в России, но процесс затянулся из-за запрета проводить сделки с акциями и долями в уставном капитале отдельных банков без разрешения правкомиссии.В апреле 2024 года источники Reuters говорили, что Европейский центробанк (ЕЦБ) планирует потребовать от UniCredit сократить бизнес в России. Глава группы Андреа Орчел позже сказал, что «каждый банк в Европе, который хоть как-то связан с Россией, скорее всего, получил [это] письмо».В июне UniCredit подал иск к регулятору. В компании заявили, что, выдвигая требование как можно скорее покинуть Россию, ЕЦБ нарушает права собственности и посягает на свободу ведения бизнеса. Тогда же банк попросил заморозить предписание, пока суд не вынесет решение по существу.В октябре Bloomberg рассказало, что UniCredit и Raiffeisen Bank International испытывают сложности с поиском покупателей на российские активы. По данным источников издания, бизнесом UniCredit в России интересовался эмиратский фонд Mubadala Investment. Российский ЦБ якобы одобрил претендента. Но из переговоров пришлось выйти, так как сделку раскритиковало бы правительство США.Полина ЛааксоДеньги17 окт«Продажа практически невозможна»: Bloomberg рассказало о сложностях RBI и UniCredit в поиске покупателей на российский бизнес Обе компании пытаются уйти из страны с 2022 года. #новости #unicredit
Конечно отклонил, они что кушать то будут?
Где бы ещё как не здесь я могу упоиться мыслями таинственного кардинала финансовых потоков.
Хитрые какие. Сказано в морг, значит в морг!
Самые хитрые - это французы. Почти нет новостей, например, о bnp paribas. Они тихо свернули клиентский бизнес в России сразу, но с корпоративами продолжают работать и качать деньги туда-сюда. Каким-то образом договариваются со сми чтобы редко туда попадать с этой темой. В отличие от всяких райфов, юни и отп. И так же в других бизнесах в России, французы самые хитрые и хорошо принимают правила игры в СНГ
Потому что долгие годы сверхдержавой Европы была вместе с Великобританией. Опыта работы с подсанкционными странами (привет Иран) у Республики имеется. Плюс, более автономна в энергоресурсах, чем Германия (привет политика Зеленых, по закрытию АЭС в ФРГ)
Так в СНГ им никто ничего не запрещал.Это правила игры ЕС))
и снова новость про банки..