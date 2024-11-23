Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Маркетплейсы
Крипто
AI
Образование
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

Суд ЕС отклонил просьбу UniCredit «заморозить» предписание ЕЦБ о сокращении бизнеса в России

Итальянский банк просил приостановить исполнение, пока суд рассматривает его иск к регулятору.

  • В Суд Евросоюза UniCredit обратился летом 2024 года. Об отказе по ходатайству сообщило Frank Media со ссылкой решение. Оно направлено к материнской структуре, а не российскому филиалу.
  • Банк не смог доказать суду, что непринятие такой меры приведёт к «непоправимому» ущербу. А ссылаться на российские законы, чтобы избежать обязательств, установленных правом ЕС, нельзя.
Источник фото: «Интерфакс» 
Источник фото: «Интерфакс» 
  • Итальянский UniCredit, как сообщало Bloomberg, ещё в мае 2022 года начал предварительные переговоры о продаже бизнеса в России, но процесс затянулся из-за запрета проводить сделки с акциями и долями в уставном капитале отдельных банков без разрешения правкомиссии.
  • В апреле 2024 года источники Reuters говорили, что Европейский центробанк (ЕЦБ) планирует потребовать от UniCredit сократить бизнес в России. Глава группы Андреа Орчел позже сказал, что «каждый банк в Европе, который хоть как-то связан с Россией, скорее всего, получил [это] письмо».
  • В июне UniCredit подал иск к регулятору. В компании заявили, что, выдвигая требование как можно скорее покинуть Россию, ЕЦБ нарушает права собственности и посягает на свободу ведения бизнеса. Тогда же банк попросил заморозить предписание, пока суд не вынесет решение по существу.
  • В октябре Bloomberg рассказало, что UniCredit и Raiffeisen Bank International испытывают сложности с поиском покупателей на российские активы. По данным источников издания, бизнесом UniCredit в России интересовался эмиратский фонд Mubadala Investment. Российский ЦБ якобы одобрил претендента. Но из переговоров пришлось выйти, так как сделку раскритиковало бы правительство США.
Полина Лааксо
Деньги
«Продажа практически невозможна»: Bloomberg рассказало о сложностях RBI и UniCredit в поиске покупателей на российский бизнес

Обе компании пытаются уйти из страны с 2022 года.

Источник фото: «АБН24»

#новости #unicredit

44
22
11
11
9 комментариев
Яшка трёх ногий

Конечно отклонил, они что кушать то будут?

2
Ответить
Zaxar Romanov

Где бы ещё как не здесь я могу упоиться мыслями таинственного кардинала финансовых потоков.

1
Ответить
Sergey Zhukov

Хитрые какие. Сказано в морг, значит в морг!

1
Ответить
Камиль Харисян

Самые хитрые - это французы. Почти нет новостей, например, о bnp paribas. Они тихо свернули клиентский бизнес в России сразу, но с корпоративами продолжают работать и качать деньги туда-сюда. Каким-то образом договариваются со сми чтобы редко туда попадать с этой темой. В отличие от всяких райфов, юни и отп. И так же в других бизнесах в России, французы самые хитрые и хорошо принимают правила игры в СНГ

Ответить
Allestor Klei

Потому что долгие годы сверхдержавой Европы была вместе с Великобританией. Опыта работы с подсанкционными странами (привет Иран) у Республики имеется. Плюс, более автономна в энергоресурсах, чем Германия (привет политика Зеленых, по закрытию АЭС в ФРГ)

1
Ответить
Серж

Так в СНГ им никто ничего не запрещал.Это правила игры ЕС))

Ответить
A. Romanova

и снова новость про банки..

Ответить