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Полина Лааксо
Деньги

«Продажа практически невозможна»: Bloomberg рассказало о сложностях RBI и UniCredit в поиске покупателей на российский бизнес

Обе компании пытаются уйти из страны с 2022 года.

  • По словам источников Bloomberg, российское правительство не готово согласовывать продажу российского бизнеса зарубежных банков тем, кто в будущем может оказаться под санкциями.
  • Российские компании рискуют попасть под них по умолчанию. А зарубежным грозят вторичные — со стороны западных властей. В итоге продажа становится «практически невозможной».
  • Источники Bloomberg рассказали, что бизнесом UniCredit в России, например, интересовался эмиратский фонд Mubadala Investment. Российский ЦБ якобы одобрил претендента. Но из переговоров пришлось выйти, потому что правительство США, скорее всего, раскритиковало бы сделку.
  • Raiffeisen Bank International (RBI) за последние два года выдвигал несколько возможных кандидатур, знают собеседники издания. Но одну часть отсекла западная сторона, а другую — российская.
  • Осложняет ситуацию то, что в России действуют особые правила продажи российского бизнеса иностранцами. Последние должны предлагать дисконт в 60% и уплачивать «добровольный» взнос в бюджет — в размере 35%. В отдельных случаях нужно одобрение не только от правкомиссии, но и от президента.
  • По словам одного из источников, для России RBI и UniCredit — это «жизненно важные каналы зарубежных платежей». Без них у неё останется только «Газпромбанк». Другой добавляет: европейской стороне эти каналы нужны «не меньше», ведь бизнес в ЕС торгует с Россией. Например, итальянские компании проводят платежи через UniCredit.
Источник фото: «АБН24»
Источник фото: «АБН24»
  • Австрийская RBI заявляет о планах уйти из России с 2022 года и в 2024 году всё ещё «работает над продажей контрольного пакета “Райффайзенбанка”». Сроков нет из-за сложного регулирования.
  • Итальянский UniCredit тоже начал предварительные переговоры о продаже бизнеса в России ещё в 2022 году, однако пока не ушёл и судится с европейским регулятором по поводу работы в стране.

#новости #unicredit #райффайзенбанк

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31 комментарий
Веселый стробоскоп

Кому это выгодно?

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Andrew Wineshenker

Никому не выгодно. Райф и Юникредит категорически не хотят уходить из России и всячески юлят, чтобы этого не делать. ЕЦБ и Минфин США всячески прессуют их, хотя юридических оснований для этого у них нет.

15
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Sasha Step

Банкам РФ, нахерн всрались конкуренты?

1
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КНДР

Просто в один день RBI и UniCredit могут попасть под санкции. И история закончится.

1
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Zaxar Romanov

Севернее северной Кореи 2.0
Совсем не палишься, опять вещаешь как капитан очевидность

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Согласовано

Объясните валенку. В чем выгода сейчас у райфа цеплятся сейчас за рф? хождения валюты нет, зарплатных проектов тоже, физиков 2 человека осталось образно говоря.

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Андрей Комягин

у них другой бизнес - это сельпо-банк в Австрии со значительно меньшими доходами. РФ у RBI это основной кусок пирога

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