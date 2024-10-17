«Продажа практически невозможна»: Bloomberg рассказало о сложностях RBI и UniCredit в поиске покупателей на российский бизнес

Обе компании пытаются уйти из страны с 2022 года. По словам источников Bloomberg, российское правительство не готово согласовывать продажу российского бизнеса зарубежных банков тем, кто в будущем может оказаться под санкциями.Российские компании рискуют попасть под них по умолчанию. А зарубежным грозят вторичные — со стороны западных властей. В итоге продажа становится «практически невозможной».Источники Bloomberg рассказали, что бизнесом UniCredit в России, например, интересовался эмиратский фонд Mubadala Investment. Российский ЦБ якобы одобрил претендента. Но из переговоров пришлось выйти, потому что правительство США, скорее всего, раскритиковало бы сделку.Raiffeisen Bank International (RBI) за последние два года выдвигал несколько возможных кандидатур, знают собеседники издания. Но одну часть отсекла западная сторона, а другую — российская.Осложняет ситуацию то, что в России действуют особые правила продажи российского бизнеса иностранцами. Последние должны предлагать дисконт в 60% и уплачивать «добровольный» взнос в бюджет — в размере 35%. В отдельных случаях нужно одобрение не только от правкомиссии, но и от президента.По словам одного из источников, для России RBI и UniCredit — это «жизненно важные каналы зарубежных платежей». Без них у неё останется только «Газпромбанк». Другой добавляет: европейской стороне эти каналы нужны «не меньше», ведь бизнес в ЕС торгует с Россией. Например, итальянские компании проводят платежи через UniCredit.Источник фото: «АБН24»Австрийская RBI заявляет о планах уйти из России с 2022 года и в 2024 году всё ещё «работает над продажей контрольного пакета “Райффайзенбанка”». Сроков нет из-за сложного регулирования. Итальянский UniCredit тоже начал предварительные переговоры о продаже бизнеса в России ещё в 2022 году, однако пока не ушёл и судится с европейским регулятором по поводу работы в стране.#новости #unicredit #райффайзенбанк
Кому это выгодно?
Никому не выгодно. Райф и Юникредит категорически не хотят уходить из России и всячески юлят, чтобы этого не делать. ЕЦБ и Минфин США всячески прессуют их, хотя юридических оснований для этого у них нет.
Банкам РФ, нахерн всрались конкуренты?
Просто в один день RBI и UniCredit могут попасть под санкции. И история закончится.
Севернее северной Кореи 2.0
Совсем не палишься, опять вещаешь как капитан очевидность
Объясните валенку. В чем выгода сейчас у райфа цеплятся сейчас за рф? хождения валюты нет, зарплатных проектов тоже, физиков 2 человека осталось образно говоря.
у них другой бизнес - это сельпо-банк в Австрии со значительно меньшими доходами. РФ у RBI это основной кусок пирога