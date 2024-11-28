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Артур Томилко
Деньги

«Очень много факторов сезонного характера»: Владимир Путин объяснил падение рубля платежами в бюджет и снижением цен на нефть

А также добавил, что для замедления инфляции «есть инструменты» помимо ключевой ставки.

Владимир Путин, фото «Ъ»
Владимир Путин, фото «Ъ»
  • Ситуация с курсом рубля находится под контролем, оснований для паники нет, заявил Путин в ходе пресс-конференции на саммите ОДКБ в Астане.

Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера.

Владимир Путин, цитата по РБК
  • По его словам, данные ЦБ по инфляции в 8,5% реальны — регулятор даёт такой прогноз на 2024 год. При этом помимо ключевой ставки «есть инструменты» для замедления роста цен, отметил он, но не привёл примеры.
  • 27 ноября 2024 года ЦБ поднял официальный курс доллара до 108,01 рубля, евро — до 113,09 рубля. На международном валютном рынке Forex доллар пробивал отметку в 114 рублей, а евро поднимался выше 120 рублей.
  • Регулятор также приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила до конца 2024 года, чтобы «снизить волатильность финансовых рынков». Когда покупку возобновят — решат позже «с учётом складывающейся ситуации».
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Автор: <a href="https://twitter.com/Pablique_S/status/1861800653217005665" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Pablique_S</a>

#новости

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65 комментариев
Александр Троянов

Инфляция 8% 😂

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Капустник

Притом, что положить деньги на вклад можно на 22 и больше процентов. Иными словами, сказочно обогатиться. Даже прям интересно стало, есть ли ещё такие страны, где ставка по вкладам настолько обгоняет инфляцию.

20
2
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Egor Pankin

Блин, у меня панику больше всего вызывают призывы
НЕ ПАНИКОВАТЬ

12
2
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Владимир Бараков

Не паникуйте

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Владимир Бараков
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