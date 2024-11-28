«Очень много факторов сезонного характера»: Владимир Путин объяснил падение рубля платежами в бюджет и снижением цен на нефть

А также добавил, что для замедления инфляции «есть инструменты» помимо ключевой ставки. Владимир Путин, фото «Ъ»Ситуация с курсом рубля находится под контролем, оснований для паники нет, заявил Путин в ходе пресс-конференции на саммите ОДКБ в Астане.Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера.Владимир Путин, цитата по РБКПо его словам, данные ЦБ по инфляции в 8,5% реальны — регулятор даёт такой прогноз на 2024 год. При этом помимо ключевой ставки «есть инструменты» для замедления роста цен, отметил он, но не привёл примеры.27 ноября 2024 года ЦБ поднял официальный курс доллара до 108,01 рубля, евро — до 113,09 рубля. На международном валютном рынке Forex доллар пробивал отметку в 114 рублей, а евро поднимался выше 120 рублей.Регулятор также приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила до конца 2024 года, чтобы «снизить волатильность финансовых рынков». Когда покупку возобновят — решат позже «с учётом складывающейся ситуации».Полина ЛааксоДеньги11:09«Не знал, что в эту чёрную пятницу будет такая распродажа на рубль»: реакции пользователей на возросший курс доллара На 28 ноября 2024 года курс от ЦБ вырос почти на три рубля — до 108 рублей.#новости
Инфляция 8% 😂
Притом, что положить деньги на вклад можно на 22 и больше процентов. Иными словами, сказочно обогатиться. Даже прям интересно стало, есть ли ещё такие страны, где ставка по вкладам настолько обгоняет инфляцию.
Блин, у меня панику больше всего вызывают призывы
НЕ ПАНИКОВАТЬ
Не паникуйте