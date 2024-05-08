ЦБ поднял курс доллара почти на три рубля и временно отказался от покупки валюты на внутреннем рынке

Курс доллара на 28 ноября 2024 года составил 108,01 рубля.Евро — 113,09 рубля, что на 2,6 рубля больше, чем 27 ноября. В этот день на международном рынке Forex доллар пробивал отметку в 114 рублей, а евро поднимался выше 120 рублей.Курс юаня на 28 ноября — 14,84 рубля. Биржевой при этом превышал 15 рублей, а внебиржевой — 15,8 рубля.Покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила остановили до конца 2024 года, чтобы «снизить волатильность финансовых рынков». Когда покупку возобновят — решат позже «с учётом складывающейся ситуации».Среди факторов, которые негативно влияют на российскую валюту: сокращение экспортных поступлений из-за санкций, «сезонные закупки импорта», спекулятивные продажи рубля.Некоторые аналитики полагают, что 20 декабря ЦБ снова повысит ключевую ставку — с 21% до 22-24%.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Источник фото: «Интерфакс»С июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. Регулятор перешёл на такой метод после попадания Мосбиржи под санкции США, из-за чего площадка остановила торги долларом и евро.В октябре источники Bloomberg говорили, что российские власти решили не сдерживать рост курса доллара до 100 рублей. Слабый рубль из проблемы стал преимуществом: он даст дополнительные поступления бюджету, отмечало издание.#новости #курсывалют
Как тонко и актуально про ружье
Он у нас мальчик упертый.
Пусть тонет подтверждая теорию Дарвина.
уже не поможет
Сверху тоже дно. Выход есть, но в него не пойдут.
А почему рубль падает? Нас же весь мир боится!