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Полина Лааксо
Деньги

ЦБ поднял курс доллара почти на три рубля и временно отказался от покупки валюты на внутреннем рынке

Курс доллара на 28 ноября 2024 года составил 108,01 рубля.

  • Евро — 113,09 рубля, что на 2,6 рубля больше, чем 27 ноября. В этот день на международном рынке Forex доллар пробивал отметку в 114 рублей, а евро поднимался выше 120 рублей.
  • Курс юаня на 28 ноября — 14,84 рубля. Биржевой при этом превышал 15 рублей, а внебиржевой — 15,8 рубля.
  • Покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила остановили до конца 2024 года, чтобы «снизить волатильность финансовых рынков». Когда покупку возобновят — решат позже «с учётом складывающейся ситуации».
  • Среди факторов, которые негативно влияют на российскую валюту: сокращение экспортных поступлений из-за санкций, «сезонные закупки импорта», спекулятивные продажи рубля.
  • Некоторые аналитики полагают, что 20 декабря ЦБ снова повысит ключевую ставку — с 21% до 22-24%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Источник фото: «Интерфакс»
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Источник фото: «Интерфакс»
  • С июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. Регулятор перешёл на такой метод после попадания Мосбиржи под санкции США, из-за чего площадка остановила торги долларом и евро.
  • В октябре источники Bloomberg говорили, что российские власти решили не сдерживать рост курса доллара до 100 рублей. Слабый рубль из проблемы стал преимуществом: он даст дополнительные поступления бюджету, отмечало издание.

#новости #курсывалют

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Макгаффин
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admin

Как тонко и актуально про ружье

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1
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Илларион Колесников

Он у нас мальчик упертый.

8
1
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Optimus

Пусть тонет подтверждая теорию Дарвина.

5
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Эдуард Самойлов

уже не поможет

3
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Вадим Д.

Сверху тоже дно. Выход есть, но в него не пойдут.

3
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Maxim Gruzdev

А почему рубль падает? Нас же весь мир боится!

17
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