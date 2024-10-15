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Евгения Евсеева
Деньги

Российские власти решили не сдерживать рост курса доллара до 100 рублей — Bloomberg

Слабый рубль позволит правительству увеличить поступления в бюджет.

  • В 2023 году даже приближение к отметке в 100 рублей за доллар заставляло принимать меры: в августе ЦБ повысил ставку почти в полтора раза — с 8,5% до 12% годовых, а в октябре ввели обязательную продажу 80% выручки экспортёрами. Этот порог снижался — сейчас продавать нужно 25% выручки, а возвращать в рублях — 40%.
  • Осенью 2024 года курс стал приближаться к 100 рублям за доллар, но российские власти решили его не сдерживать, говорят два источника Bloomberg. Слабый рубль из проблемы стал преимуществом: он даст дополнительные поступления бюджету, расходы которого растут второй год подряд.
  • С июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. Регулятор вынужденно выбрал такой метод после попадания Мосбиржи под санкции США, из-за чего площадка остановила торги долларом и евро. За это время рубль упал к доллару на 9%, отмечает Bloomberg.
  • Причин, почему слабеет рубль, сейчас две: дефицит валюты из-за проблем с внешнеторговыми расчетами и вытекающее из него предложение со стороны экспортёров. Те получают меньше валюты и испытывают проблемы с её возвратом в Россию.
Российские власти решили не сдерживать рост курса доллара до 100 рублей — Bloomberg

#новости #курсывалют

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146 комментариев
Выпивший

Всем обменникам придётся поменять вывески для дополнительной цифры курса - а это новые заказы производителям вывесок, новые рабочие места и рост ВВП. Владимир Владимирович снова всех переиграл и в какой уж раз спас Россию.

74
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2
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Рикардо Бормотухин

Санкции только на пользу!

29
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Филипп Гаврилов

Первое время можно сотню записывать греческой H, типа H1 — 101

1
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Запопу Кусь

Если бы я была диктаторкой, то я бы наказывала людей в случае девальвации 💁‍♀️
На деньгах был бы мой портрет, так что я расценивала бы это как личное оскорбление 💁‍♀️
И вообще, если девальвация - значит люди ленятся и мало работают 💁‍♀️

1
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Kirill M.

табло же вроде уже запрещали, когда они своими цифрами начали смущать общественность.

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Виталий

Что-то газ за рубли не помог рублю

26
4
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Выпивший

По плану, должен помочь к 2030-му году. В крайнем случае, к 2036-му.

27
6
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