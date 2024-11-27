Курс юаня на Мосбирже превысил 15 рублей впервые с марта 2022 года, евро на Forex поднимался выше 120 рублей

Доллар приближался к 115 рублям.Биржевой курс китайского юаня 27 ноября 2024 года растёт почти на 46 копеек и составляет около 15,13 рубля на 16:28 мск. Валюта торгуется выше 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года, отмечает «РБК Инвестиции».На международном валютном рынке Forex курс доллара рос более чем на 8% и в моменте составлял 114,7 рубля. Курс евро поднимался выше 120 рублей. Мосбиржа не проводит торги долларом и евро после попадания под санкции.ЦБ России установил на 27 ноября курс юаня в 14,45 рубля, курс доллара — 105,06 рубля, евро — 110,49 рубля.На рубль продолжает давить геополитическая неопределённость, которая в том числе усиливает угрозу более длительного периода повышенных бюджетных расходов, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.Глава отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов отметил «ощутимое» превышение спроса над предложением на валютном рынке, так как банковская система и экспортёры адаптируются к новым санкциям США.#новости #курсывалют
Ура!
сорит деньгами, хе-хе
Не пятнадцатирублевый, а одноюаневый!
Я простой рабочий Иван город Тверь. Жить Россия устать много налог мало зарплат, порций рис не хватать. Читать на досуг идеи Мао из газет Жейминь Жибао 中国心。Узнать про Китай. Стать интерес, как жить в Китай (с)
"курс доллара рос более чем на 8% и в моменте составлял 114,7 рубля"
Ну чуть-чуть не хватило до 114,88. Сплю дальше.
Гойда!