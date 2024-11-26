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Полина Лааксо
Деньги

ЦБ поднял официальный курс доллара выше 105 рублей

На 27 ноября 2024 года он составил 105,06 рубля.

  • На международном валютном рынке Forex курс пробил отметку в 107,7 рубля. На 17:46 мск находится на отметке 106,56 рубля.
  • Курс евро от ЦБ на тот же день — 110,49 рубля. На Forex он превысил 111,8 рубля.
  • Давление на российскую валюту оказывают геополитическая неопределённость, а также недостаточные поступления валютной выручки, отмечает аналитик «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. Последнее он связывает с сокращением экспорта на фоне санкций, снижением цен на нефть и попаданием «Газпромбанка» в чёрный список Минфина США.
  • Индекс Мосбиржи на 17:55 мск составляет 2461,5 пункта. Среди негативных факторов аналитики «Альфа-банка» выделяют как ослабление рубля, так и ожидание, что ЦБ продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Источник фото: 78.ru
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Источник фото: 78.ru
  • С июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. Регулятор перешёл на такой метод после попадания Мосбиржи под санкции США, из-за чего площадка остановила торги долларом и евро.
  • В октябре источники Bloomberg говорили, что российские власти решили не сдерживать рост курса доллара до 100 рублей. Слабый рубль из проблемы стал преимуществом: он даст дополнительные поступления бюджету, отмечало издание.

#новости #курсывалют

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162 комментария
Альвар

2004 - 27 руб

2024 - 107 руб

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Leo Baturin
32
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lucklessman

В 2008 вроде 23₽ доллар был

2
2
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ellison9

1984 - 0,72 руб

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Brno

Страшные цифры

1
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Dan

2030?

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ellison9

а вы госдолг США видели

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