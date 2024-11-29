ЦБ открыл голосование за изображение для оборотной стороны купюры в 1000 рублей

Лицевую сторону с видами Нижнего Новгорода представили в 2023 году — она останется прежней.Онлайн-голосование пройдёт с 29 ноября до 12:00 мск 12 декабря 2024 года, рассказал регулятор. Участники смогут выбрать один из 25 вариантов, предложенных ЦБ. Это изображения памятников, музеев, театров, университетов и других объектов из разных регионов Приволжского федерального округа.Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться по почте, через Госуслуги, VK или «Одноклассники», убедился редактор vc.ru. Символы, которые наберут наибольшее число голосов, художники ЦБ и Гознака используют при разработке «многоплановой композиции банкноты».Регулятор пояснил, что обычно на купюре есть три группы изображений: первый план «задаёт тему» и не должен содержать много мелких деталей, второй — «создаёт фон», третий — это «микроузоры и микрорисунки». В какую группу войдёт тот или иной символ, решат художники. Итоговый дизайн утвердит ЦБ.Скриншот с сайта ЦБЦБ представил обновлённую банкноту номиналом 1000 рублей, посвящённую Приволжью, в октябре 2023 года. На лицевой стороне изображён Нижний Новгород — она останется прежней.С другой стороны тогда был показан Казанский кремль. Из-за отсутствия на здании креста дизайн раскритиковали православные активисты и некоторые депутаты Госдумы. После этого регулятор пообещал доработать банкноту. В ноябре 2024-го ЦБ отобрал 25 вариантов изображений и объявил, что проведёт онлайн-голосование.#новости #цб
Это слишком оптимистично, реальность:
Очень хорошо🤝😂
Отличный санаторий, 5 звезд. Жаль, что нет среди конкурсантов. Симпатичная картинка — с дельфинчиком.
Когда вижу эту картинку все время песенка в голове играет