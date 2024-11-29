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Таня Боброва
Деньги

ЦБ открыл голосование за изображение для оборотной стороны купюры в 1000 рублей

Лицевую сторону с видами Нижнего Новгорода представили в 2023 году — она останется прежней.

  • Онлайн-голосование пройдёт с 29 ноября до 12:00 мск 12 декабря 2024 года, рассказал регулятор. Участники смогут выбрать один из 25 вариантов, предложенных ЦБ. Это изображения памятников, музеев, театров, университетов и других объектов из разных регионов Приволжского федерального округа.
  • Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться по почте, через Госуслуги, VK или «Одноклассники», убедился редактор vc.ru. Символы, которые наберут наибольшее число голосов, художники ЦБ и Гознака используют при разработке «многоплановой композиции банкноты».
  • Регулятор пояснил, что обычно на купюре есть три группы изображений: первый план «задаёт тему» и не должен содержать много мелких деталей, второй — «создаёт фон», третий — это «микроузоры и микрорисунки». В какую группу войдёт тот или иной символ, решат художники. Итоговый дизайн утвердит ЦБ.
Скриншот с сайта ЦБ
Скриншот с сайта ЦБ
  • ЦБ представил обновлённую банкноту номиналом 1000 рублей, посвящённую Приволжью, в октябре 2023 года. На лицевой стороне изображён Нижний Новгород — она останется прежней.
  • С другой стороны тогда был показан Казанский кремль. Из-за отсутствия на здании креста дизайн раскритиковали православные активисты и некоторые депутаты Госдумы. После этого регулятор пообещал доработать банкноту. В ноябре 2024-го ЦБ отобрал 25 вариантов изображений и объявил, что проведёт онлайн-голосование.

#новости #цб

55
22
33 комментария
Жорик
21
2
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Вадим Д.

Это слишком оптимистично, реальность:

10
1
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Владимир Бараков
1
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Трын трава

Очень хорошо🤝😂

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Artifex
17
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Griby Lenina

Отличный санаторий, 5 звезд. Жаль, что нет среди конкурсантов. Симпатичная картинка — с дельфинчиком.

1
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Исторический кран

Когда вижу эту картинку все время песенка в голове играет

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