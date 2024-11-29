Холдинг USM Алишера Усманова вышел из бизнеса оператора маркировки товаров «Честный знак»

В частности, из состава акционеров вышла USM, её акционером выступает Алишер Усманов, который давно и последовательно выходит из своих бизнес-активов в пользу их менеджмента. В результате на настоящий момент ни у кого из акционеров ООО «Оператор-ЦРПТ» нет контроля, либо доли 25%.