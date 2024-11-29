Холдинг USM Алишера Усманова вышел из бизнеса оператора маркировки товаров «Честный знак»

В частности, из состава акционеров вышла USM, её акционером выступает Алишер Усманов, который давно и последовательно выходит из своих бизнес-активов в пользу их менеджмента. В результате на настоящий момент ни у кого из акционеров ООО «Оператор-ЦРПТ» нет контроля, либо доли 25%.
"Честный знак" - это пример добычи деняк из воздуха. Порадуемся же за пацанов, которые его окучивают (но не от всей души).
Там еще кормятся айтишники на внедрении этого говна. На той неделе только Контуру отгрузили денег за интеграцию их модуля для работы с ЧЗ. Такой геморрой на ровном месте, просто пипец
Ну что довели человека своей критикой?
Хочет свалить, узбекская рожа!
Некуда ему валить
А что случилось?
Не рентабельно!?