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Евгения Евсеева
Деньги

Холдинг USM Алишера Усманова вышел из бизнеса оператора маркировки товаров «Честный знак»

Контролирующей доли нет ни у одного из оставшихся акционеров.

  • USM вышел из состава учредителей «дочки» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора государственной системы цифровой маркировки «Честный знак», пишет РБК.
  • Структура ЦРПТ — ООО «Оператор-ЦРПТ» — появилась в июле 2017 года. 50% оператора принадлежало USM, ещё по 25% — госкорпорации «Ростех» и управляющему партнёру Almaz Capital Александру Галицкому. В 2019 году ЦРПТ назначили оператором маркировки товаров.
  • На март 2022 года доли были такие: компании «ЮэСэМ Технологии» принадлежало 50%, у входившего в «Ростех» концерна «Автоматика» было 25% и столько же — у «Элвис-Плюс групп» Галицкого. Сейчас акционеры скрыты.
  • У проекта несколько инвесторов, но изначальный состав «претерпел изменения», сообщили в USM.

В частности, из состава акционеров вышла USM, её акционером выступает Алишер Усманов, который давно и последовательно выходит из своих бизнес-активов в пользу их менеджмента. В результате на настоящий момент ни у кого из акционеров ООО «Оператор-ЦРПТ» нет контроля, либо доли 25%.

пресс-служба USM
  • «Честный знак» внедряют в России с 2019 года. Сейчас обязательная маркировка охватывает 17 категорий товаров — молочная продукция, бутилированная вода, безалкогольные напитки, табак, пиво, икра, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
  • Система отслеживает подлежащие маркировке товары на каждом этапе цепи — от производства до конечного потребления. Делают это при помощи цифровых кодов Data Matrix, уникальных для каждого товара.

#честныйзнак #новости

33
22
8 комментариев
Слегка Придурковатый

"Честный знак" - это пример добычи деняк из воздуха. Порадуемся же за пацанов, которые его окучивают (но не от всей души).

11
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Андрей Епанчинцев

Там еще кормятся айтишники на внедрении этого говна. На той неделе только Контуру отгрузили денег за интеграцию их модуля для работы с ЧЗ. Такой геморрой на ровном месте, просто пипец

3
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Иванов Иван

Ну что довели человека своей критикой?

3
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Я сказал свое имя машине

Хочет свалить, узбекская рожа!

1
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Vlad

Некуда ему валить

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Камиль Харисян

А что случилось?

1
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Casey Dat

Не рентабельно!?

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