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Таня Боброва
Деньги

Брокер БКС разрешил клиентам продавать доллары США, евро и дирхамы, купленные на внебиржевом рынке

Покупать валюту по-прежнему нельзя.

  • Об этом пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на службу поддержки. В колл-центре уточнили, что пользователи могут продать доллары, евро и дирхамы — те, что оставались на счетах.
  • Издание добавляет, что кнопки покупки и продажи иностранной валюты на внебиржевом рынке стали активными в приложении брокера. Но при попытке купить валюту появляется ошибка.
  • Минфин США ввёл блокирующие санкции против «БКС Банка», а также «Газпромбанка», «Дом.рф» и некоторых других компаний в конце ноября 2024 года. После этого брокер БКС приостановил внебиржевые сделки покупки-продажи валюты, которые запустил в октябре 2024 года.

#новости #бкс

33
11
21 комментарий
Руслан Казиев

Это по идее позитивно должно повлиять на рубель?

5
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Какер Тарлсон

по идее никак. Объемы маленькие

4
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n.shmelev

Каким образом

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Общество

Надо Среднюю Азию в лице Бухары и Самарканда сделать центром внеберживой валютной торговли русскими рублями обеспеченными геополитической управляемостью гиперзвуковым оружием стратегического назначения работающего на божественных технологиях.

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Orca

Так вот он какой этот хитрый план

2
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Артур Маслов

а ярлык на княжение тоже выдавать будут? на блокчейне

1
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The Popov

Валютная ликвидность заканчивается? Хотя, доллару все равно кирдык...

1
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