Брокер БКС разрешил клиентам продавать доллары США, евро и дирхамы, купленные на внебиржевом рынке

Покупать валюту по-прежнему нельзя.Об этом пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на службу поддержки. В колл-центре уточнили, что пользователи могут продать доллары, евро и дирхамы — те, что оставались на счетах.Издание добавляет, что кнопки покупки и продажи иностранной валюты на внебиржевом рынке стали активными в приложении брокера. Но при попытке купить валюту появляется ошибка.Минфин США ввёл блокирующие санкции против «БКС Банка», а также «Газпромбанка», «Дом.рф» и некоторых других компаний в конце ноября 2024 года. После этого брокер БКС приостановил внебиржевые сделки покупки-продажи валюты, которые запустил в октябре 2024 года.#новости #бкс
Это по идее позитивно должно повлиять на рубель?
по идее никак. Объемы маленькие
Каким образом
Надо Среднюю Азию в лице Бухары и Самарканда сделать центром внеберживой валютной торговли русскими рублями обеспеченными геополитической управляемостью гиперзвуковым оружием стратегического назначения работающего на божественных технологиях.
Так вот он какой этот хитрый план
а ярлык на княжение тоже выдавать будут? на блокчейне
Валютная ликвидность заканчивается? Хотя, доллару все равно кирдык...