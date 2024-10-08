Брокер «БКС Мир Инвестиций» запустил внебиржевые торги долларом США, евро и дирхамом

Сделки проводят по будням с 10:00 до 19:00 мск в режиме «T+1» — с расчётом на следующий рабочий день.Торги доступны в мобильном приложении брокера, веб-кабинете БКС, а также в системе Quik и терминале, рассказали в компании. Ценообразование зависит от «текущего внебиржевого рыночного курса».Купленную валюту зачисляют на брокерский счёт. Вывести её можно на счёт в «БКС Банке». Комиссия составит 0,1% от суммы сделки.В компании напомнили, что снять с российского счёта купленные доллары и евро не получится из-за ограничений от 2022 года. Но «БКС Банк» поддерживает валютные переводы в 17 стран.В сентябре 2024 года внебиржевые торги долларом запустили и в «Финаме» — для розничных клиентов. Платформа отмечала, что внебиржевой курс бывает «заметно выгоднее официального курса ЦБ».Источник фото: «Татцентр»С 13 июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.Регулятор поменял порядок процедуры, когда Мосбиржа попала под санкции США. Площадке пришлось остановить торги евро и долларом, а ЦБ — гонконгским долларом.#новости #бкс
А не посадят покупателей за покупку вражеской валюты????🥹🥹🥹🥹🥹
Да нее, премию дадут
.
Хорошо. Чем больше торгов - тем лучше
Это неописуемо , профессор