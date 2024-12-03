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Евгения Евсеева
Деньги

«Яндекс» купил сервис для создания онлайн-досок Pruffme

Компания использовала его решения для создания собственного сервиса для совместной работы.

  • «Яндекс» закрыл сделку по покупке сервиса — он, кроме онлайн-досок, включает в себя сервисы для организации вебинаров и видеоконференций, сообщила компания.
  • О том, что «Яндекс» договорился о покупке, он сам рассказывал в сентябре 2024 года — когда представил сервис для совместной работы «Концепт». В нём компания использовала решения Pruffme.
  • Сумму сделки компания не раскрывает. Она отмечает, что в процессе работы над «Концептом» договорилась о долгосрочном сотрудничестве в рамках «Яндекс 360». Команды объединятся и будут работать вместе.
  • Для клиентов Pruffme ничего не изменится — они сохранят доступ к инструментам и смогут пользоваться платформой на прежних условиях.

#новости #яндекс

11
26 комментариев
Script Er

Яндекс давно перестал быть признаком хоть какого либо качества лично для меня. И стал синонимом жлобства. Я выпили все, что с ним связано из своей жизни.

6
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Michael Shramko

Поддерживаю
Ну кроме директа, почты, диска и погоды. Остальным не пользуюсь.

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Артур Маслов

и немедленно выпил...

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Вадим Д.

Для клиентов Pruffme ничего не изменитсяВот это прям сомнительно. Интегрируют со временем в какую-нибудь подписку и будут рекламу показывать.
А Pruffme в качестве досок довольно неплох.

3
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Дмитрий

Так можно без рекламы. За 199 рублей в месяц)

1
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Michael Shramko

Создавать уже нечего, просто покупают ..

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AiWriteArt

Яндекс это Монополист, загребают под себя все сервисы...

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