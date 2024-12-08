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Таня Боброва
Деньги

День 1019: доля заёмщиков моложе 30 лет по микрозаймам в октябре 2024 года выросла до 41,4%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Tima Miroshnichenko / Pexels
Источник: Tima Miroshnichenko / Pexels

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7-9 декабря 2024 года:

  • Доллар — 99,42 рубля (на 3 рубля 96 копеек меньше, чем 6 декабря).
  • Евро — 106,30 рубля (на 3 рубля 48 копеек меньше).
  • Юань — 13,60 рубля (на 54 копейки меньше).

BTC на 14:40 мск стоит $99,7 тысячи, ETH — $3976, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Контекст

Доля заёмщиков моложе 30 лет в структуре выдачи микрозаймов в октябре 2024 года увеличилась на 3,6% год к году и составила 41,4%, приводит ТАСС данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Доли остальных возрастных групп заёмщиков сократились: старше 50 лет — на 2,8 п.п., до 10,8%, от 30 до 40 лет — на 0,5 п.п., до 33,2% и от 40 до 50 лет — на 0,3 п.п., до 14,6%.

Россия предлагала Малайзии обсудить возможность запуска платёжных карт «Мир», но пока что предметного диалога не состоялось, заявил посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай. По его словам, пока это не приоритетный вопрос.

Финляндия готова расширить санкции против России и не будет возражать против запрета российского никеля в ЕС, заявила в интервью газете Helsingin Sanomat глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Россияне в ноябре 2024 года в три раза чаще обменивали доллары, чем евро, пишет ТАСС со ссылкой на статистику банка «Русский стандарт». Средний чек одной валютообменной операции с американской валютой в ноябре составил $541, а с европейской — €524. По данным банка, 91% всех операций с иностранной валютой совершали в отделениях, оставшиеся 9% — в онлайне. Во второй половине ноября официальный курс доллара превысил 100 рублей, а к концу месяца достигал 108 рублей.

Таня Боброва
Деньги
График: как менялся официальный курс доллара почти за три года

В ноябре 2024 года курс приближается к максимумам марта 2022-го.

На графике отмечены начало «спецоперации», введение санкций США против Мосбиржи и санкций против «Газпромбанка». Источник: ЦБ

Новости предыдущего дня, 7 декабря — здесь.

#новости

11
13 комментариев
Камиль Харисян

Почему растут микрозаймы, если в России рекордный рост доходов населения, по ВВП ППС давно обогнали Германию, а уровень безработицы стремится к 0?

1
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Макс

Потому что это никак не связано. Вам лавры укладчика покоя не дают?)

ВВП ППС давно обогнали Германию,

Не только. Вообще всю Европу, кроме Швейцарии и пары скандинавских стран.

1
Ответить
Эдуард Самойлов

ух ты доллар просел. наверное и цены упадут (нет)

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dru dru

Нужно смотреть на шаурму. Если она сейчас вырастет в цене, то значит обесценивание денег продолжается. Потому что именно хачи связаны с долларом и экономикой, только у них импортные машины типа бмв и мерседеса

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A. A. Zhuravlev

Ага, как в Европе, в России нет такой тенденции в след за подкинем доллара понижать и ценники.

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Кирилл Митушин

какая грустная статистика

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A. A. Zhuravlev

Статистика может и грустна, но нельзя ее основывать только на нехватки денежных средств у населения , ключевым фактором является и финансовая неграмотность и не умение работать с собственным бюджетом а потом уже идет экономические показатели.

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