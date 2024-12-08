День 1019: доля заёмщиков моложе 30 лет по микрозаймам в октябре 2024 года выросла до 41,4%

Доля заёмщиков моложе 30 лет в структуре выдачи микрозаймов в октябре 2024 года увеличилась на 3,6% год к году и составила 41,4%, приводит ТАСС данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Доли остальных возрастных групп заёмщиков сократились: старше 50 лет — на 2,8 п.п., до 10,8%, от 30 до 40 лет — на 0,5 п.п., до 33,2% и от 40 до 50 лет — на 0,3 п.п., до 14,6%.
Почему растут микрозаймы, если в России рекордный рост доходов населения, по ВВП ППС давно обогнали Германию, а уровень безработицы стремится к 0?
Потому что это никак не связано. Вам лавры укладчика покоя не дают?)
ВВП ППС давно обогнали Германию,
Не только. Вообще всю Европу, кроме Швейцарии и пары скандинавских стран.
ух ты доллар просел. наверное и цены упадут (нет)
Нужно смотреть на шаурму. Если она сейчас вырастет в цене, то значит обесценивание денег продолжается. Потому что именно хачи связаны с долларом и экономикой, только у них импортные машины типа бмв и мерседеса
Ага, как в Европе, в России нет такой тенденции в след за подкинем доллара понижать и ценники.
какая грустная статистика
Статистика может и грустна, но нельзя ее основывать только на нехватки денежных средств у населения , ключевым фактором является и финансовая неграмотность и не умение работать с собственным бюджетом а потом уже идет экономические показатели.