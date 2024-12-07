День 1018: посол рассказал о планах России открыть посольство в Доминикане в 2025 году

По итогам ноября 2024 года банки выдали физлицам кредитов на 626,3 млрд рублей — это на 28,4% меньше, чем в октябре, и на 55,6% меньше год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Frank RG. По итогам 11 месяцев банки выдали кредитов на 12,6 трлн рублей — на 17,5% меньше год к году.
Ура, баксы по дешёвке, налетай, скрепота, покупай дешёвую валюту за дорогие рубли!
привлечение квалифицированных иностранных сотрудников
234,96 тысячи разрешений234 958 разрешений
как цитату делать?
"размещение в коттеджах на даты выходных обходится в среднем в 12,9 тысячи" А тут удивляются что у меня зарплата 300 тысяч. Сами на что это покупают все.
Опять обоссаная политота в топе. Ну и при чём тут стартапы и инвестиции?