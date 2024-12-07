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Таня Боброва
Деньги

День 1018: посол рассказал о планах России открыть посольство в Доминикане в 2025 году

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Antonio Florentini / Pexels
Источник: Antonio Florentini / Pexels

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7-9 декабря 2024 года:

  • Доллар — 99,42 рубля (на 3 рубля 96 копеек меньше, чем 6 декабря).
  • Евро — 106,30 рубля (на 3 рубля 48 копеек меньше).
  • Юань — 13,60 рубля (на 54 копейки меньше).

BTC на 16:46 мск стоит $99,5 тысячи, ETH — $3999, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

По итогам ноября 2024 года банки выдали физлицам кредитов на 626,3 млрд рублей — это на 28,4% меньше, чем в октябре, и на 55,6% меньше год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Frank RG. По итогам 11 месяцев банки выдали кредитов на 12,6 трлн рублей — на 17,5% меньше год к году.

Кто и как адаптируется

Правительство разрешило гражданам ещё 11 стран въезжать в Россию по электронной визе. В перечень добавили Туркменистан, Бутан, Зимбабве, Кению и некоторые другие государства. Всего теперь в списке 64 государства.

Контекст

Страны Евросоюза пытаются убедить США смягчить санкции в отношении «Газпромбанка», рассказали источники Bloomberg. По словам собеседников агентства, страны обеспокоены тем, что санкции могут «создать угрозу для безопасности поставок в регион».

Источники Politico же рассказали, что ЕС не согласовал 15-й пакет санкций против России, поскольку Латвия и Литва выступили против продления положения, позволяющего юрлицам продолжать работу на российском рынке.

Россия в 2025 году откроет посольство в Доминикане, пишет ТАСС со ссылкой на посла страны в Москве Рамона Алехандро Ариас Сарсуэла. В Минэкономразвития в свою очередь рассказали, что запуск прямых рейсов из России в Доминикану станет возможен после анализа рынка и оценки спроса со стороны туристов на это направление.

В 2025 году квота на привлечение квалифицированных иностранных сотрудников, прибывающих в Россию на основании визы, составит около 234,96 тысячи разрешений — постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир на новогодние праздники в 16 крупнейших городах России увеличилась на 16% год к году — до 8000 рублей в сутки, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике» для «Ъ». По данным «Суточно.ру», рост составляет 10% год к году — до 6500 рублей в сутки. В «Островке» отметили, что размещение в коттеджах на даты выходных обходится в среднем в 12,9 тысячи рублей за ночь — на 12% больше, чем годом ранее.

Новости предыдущего дня, 6 декабря — здесь.

#новости

11
6 комментариев
Вадим Д.

Ура, баксы по дешёвке, налетай, скрепота, покупай дешёвую валюту за дорогие рубли!

1
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Вадим Д.

привлечение квалифицированных иностранных сотрудников

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Макгаффин

234,96 тысячи разрешений234 958 разрешений

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dru dru

как цитату делать?

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dru dru

"размещение в коттеджах на даты выходных обходится в среднем в 12,9 тысячи" А тут удивляются что у меня зарплата 300 тысяч. Сами на что это покупают все.

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Рулькованочка

Опять обоссаная политота в топе. Ну и при чём тут стартапы и инвестиции?

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