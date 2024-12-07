День 1018: посол рассказал о планах России открыть посольство в Доминикане в 2025 году

Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир на новогодние праздники в 16 крупнейших городах России увеличилась на 16% год к году — до 8000 рублей в сутки, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике» для «Ъ». По данным «Суточно.ру», рост составляет 10% год к году — до 6500 рублей в сутки. В «Островке» отметили, что размещение в коттеджах на даты выходных обходится в среднем в 12,9 тысячи рублей за ночь — на 12% больше, чем годом ранее.